Rakiplerini solladı

ARAŞTIRMAYA göre, aynı zamanda CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Başbakanı olan Armin Laschet yüzde 29, SPD’nin adayı Olaf Scholz yüzde 26, Yeşiller’li Annalena Baerbock yüzde 16 oy alacak. Son aylarda yapılan kamuoyu yoklamalarında yarışı önde götüren Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock’un, partisinden aldığı ek ücreti Federal Meclis’e bildirmediğinin ortaya çıkmasının seçmenlerde güven kaybına yol açtığı ve ciddi oranda oy oranının düştüğü belirtildi. ARD adına yapılan diğer bir ankette ise katılımcılara, “Almanya’da bu hafta seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 28’i CDU/CSU, yüzde 20’si Yeşiller, yüzde 14’ü SPD, yüzde 12’si FDP, yüzde 12’si AfD ve yüzde 7’si ise Sol Parti’ye oy vereceği söyledi. Yeşiller'in bir önceki anketlere göre oy oranının yüzde 6 düştüğü görüldü.





Kamuoyu yoklamalarında Almanların iklim korunmasını ‘günümüzün en önemli sorunu’ olarak gördüğü de saptandı. Katılımcıların yüzde 29’unun iklim korunmasını, yüzde 19’unun koronavirüsü, yüzde 19’unun sosyal adaleti ve yüzde 19’unun göçü 2021 yılının en önemli sorunu olarak değerlendirdiği ortaya çıktı. 2017’de ise seçmenlerin yüzde 47’si ‘en büyük sorun’ olarak göçü görüyordu.