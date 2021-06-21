Polis, ‘Üzgünüz’ dedi, aramayı sonlandırdı

NEHRİN etrafında güneşlenen insanların fark etmesiyle olay yerine çağrılan arama ve kurtarma ekipleri 17 yaşındaki kızı sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Arama kurtarma ekipleri diğer iki küçük kız için üç gün boyunca arama ve kurtarma çalışması yaptı. Olay yerine gelen Türkiye kökenli Bulgar vatandaşı kızların yakınları da bir umutla ekiplerden gelecek güzel haberleri bekledi. Duisburg polisinden yapılan açıklamada, “Günlerce her yeri didik didik aramamıza rağmen bir sonuca varamayınca aramayı sonlandırmak zorunda kaldık. Üzgünüz, fakat bu saatten sonra kızların kurtulma şanslarının olmadığını düşünüyoruz” denildi.