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HABERLERAvrupa Haberleri

Polis cinayetinde ikinci zanlı hiç silah kullanmamış!

#Almanya#Polis Cinayetinde İkinci Zanlı Hiç Silah Kullanmamış!#AVRUPADAN HABERLER
Polis cinayetinde ikinci zanlı hiç silah kullanmamış

Almanya’da Rheinland-Pfalz eyaletinde iki polisin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda tutuklanan ikinci zanlı Florian V.’nin savcılıktaki ifadesinde hiç silah kullanmadığını tamamen suçsuz olduğunu söyledi.

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OLAY gecesi, illegal vahşi hayvan avlayıp bunun ticaretini yapan Andreas S.’nin kendisinden yardım istediğini söyleyen Florian V., bu yardımın avlanan hayvanlarını taşımak için olduğunu belirtti. Florian V.’nin avukatı ise tutukluluğunun sona ermesi için hâkime başvuruda bulundu. Focus haber sitesinde yer alan habere göre, 32 yaşındaki polis katili zanlısı Florian V.,savcılıktaki ifadesinde hayatında hiç gerçek bir silahla ateş bile etmediğini anlattı

‘OLAYA DAHİL OLMADI’
Florian V.’nin ifadesinde, olayın aniden geliştiğini ve cinayeti önleyemediğini söylediği idda edildi. Zanlının avukatı Christian Kessler, “Müvekkilim olay yerindeydi ancak olaya dahil olmadı“ diyerek, müvekkilini savundu. Florian V.’nin savcılıkla iş birliği yaparak olayla ilgili tüm bildiklerini anlattığını kaydeden Kessler, ana zanlı olarak tutuklanan Andreas S. ile müvekkilinin tanıştığını ancak bu tanışıklığın çok eskilere dayanmadığını ve çok yakın bir ilişkileri olmadığını söyledi.

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BAŞKA BİR AVCIYI DA YARALAMIŞ
Ancak polis soruşturma kapsamında ilk bulgulara göre polislere iki ayrı silahla ateş edildiğinin tespitinin yapıldığını belirtti. Saldırı sonrası zanlılara ait ev, işyeri ve av için kullanılan orman alan içindeki kulübede çok sayıda silah bulundu. 38 yaşındaki zanlı Andreas S.’nin daha önce bir av sırasında başka bir avcı yaraladığı için av ruhsatının alındığı öğrenildi. Avukat Kessler, soruşturmanın tamamlandıktan sonra dosyayı inceleyerek gerekirse müvekkilinin tutukluğunun sona ermesi için yeniden başvuracaklarını kaydetti.

Polis cinayetinde ikinci zanlı hiç silah kullanmamış

Polis cinayetinde ikinci zanlı hiç silah kullanmamış

ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Öte yandan Rheinland-Pfalz eyaletinde cuma günü, görevleri başında öldürülen iki polis için saygı duruşunda bulunulacak. Eyalet çapında saat 10.00’da tüm resim devlet dairelerindeki bayraklar yarıya indirilecek. Fritz-Wunderlich salonunda düzenlenecek anma törenine eyalet Başbakanı Malu Dreyer ve İçişleri Bakanı Roger Lewentz ile aralarında öldürülen polislerin görev aldığı karakoldaki polislerin de yer aldığı 200 yakın davetli katılacak.

 

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#Almanya#Polis Cinayetinde İkinci Zanlı Hiç Silah Kullanmamış!#AVRUPADAN HABERLER

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