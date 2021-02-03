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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 03.02.2021 - 14:28 | Son Güncelleme:

PKK’ya destek veren partilerin önüne gidecek

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PKK’ya destek veren partilerin önüne gidecek
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Almanya’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.’nin annesi Maide T., kızına kavuşmak için yaptığı eylemine devam ediyor.

BİR yıldan fazladır başbakanlık binası önünde eylem yaptığına işaret eden Maide T., bundan sonra eylemini siyasi partiler önünde sürdüreceğini söyledi. Maide T., eylemini özellikle Almanya’da terör örgütü PKK’ya destek veren partiler önünde yapacağını vurgulayarak, “Bunlar PKK’ya destekleriyle bilinen partiler. Onların genel merkezlerinin önünde eylemimi sürdüreceğim. Bunlar PKK’ya destek verdikçe çocuklarımız ölüyor” ifadelerini kullandı.

PKK’ya destek veren partilerin önüne gidecek

Almanya’da 12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T., daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve başbakanlık binasının önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti. Maide T., Şubat 2020’den bu yana terör örgütü PKK’ya karşı eylem yapıyor.

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