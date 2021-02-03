PKK’ya destek veren partilerin önüne gidecek

BİR yıldan fazladır başbakanlık binası önünde eylem yaptığına işaret eden Maide T., bundan sonra eylemini siyasi partiler önünde sürdüreceğini söyledi. Maide T., eylemini özellikle Almanya’da terör örgütü PKK’ya destek veren partiler önünde yapacağını vurgulayarak, “Bunlar PKK’ya destekleriyle bilinen partiler. Onların genel merkezlerinin önünde eylemimi sürdüreceğim. Bunlar PKK’ya destek verdikçe çocuklarımız ölüyor” ifadelerini kullandı.

Almanya’da 12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T., daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve başbakanlık binasının önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti. Maide T., Şubat 2020’den bu yana terör örgütü PKK’ya karşı eylem yapıyor.