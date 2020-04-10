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Avrupa
AA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

PKK yandaşları cami duvarına boyayla yazı yazıp kaçtı

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PKK yandaşları cami duvarına boyayla yazı yazıp kaçtı
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Almanya’nın Köln kentinde propaganda yapan PKK yandaşları, caminin duvarına sprey boyayla yazı yazarak kaçtı.

Köln-Kalk DİTİB Eyüp Sultan Camisi Dernek Başkanı Mahmut Kökmen, duvardaki yazıyı fark eden komşularının kendilerine haber verdiğini, bunun üzerine polisi bilgilendirdiklerini belirtti. Polisin camide incelemede bulunduğunu söyleyen Kökmen, 12 Mart’ta aynı camiye yine terör örgütü yandaşlarınca benzer şekilde saldırı gerçekleştirildiğini anlattı.

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