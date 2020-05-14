Pandeminin en ağır darbesi vergi gelirlerine oldu

ALMANYA’da korona krizi devletin vergi gelirlerini de vurdu. Korona 2008 yılında yaşanan mali krizden çok daha büyük zarara yol açtı. Almanya Maliye Bakanlığı bu yıl ve gelecek yıllar için vergi geliri tahminlerini açıkladı. Maliye Bakanı Olaf Scholz bu yıl tahminlere göre toplam 700 milyar Euro vergi geliri beklediklerini, geçen yıla kıyasla 98.6 milyar Euro daha az vergi geliri hesapladıklarını söyledi. Bütçe açığının 44 milyar Euro’su federal bütçeye, 35 milyar Euro’su eyalet bütçelerine, geri kalanı ise belediyelerin bütçesine yansıyacak. Bakan Scholz, 2024 yılına kadar ise vergi geliri açığını 315.9 milyar Euro olarak tahmin ettiklerini belirtti ve bunun tüm zamanların en büyük vergi açığı olduğunu belirtti.

BEKLİYORDUK

Maliye Bakanı Olaf Scholz, bu kadar yüksek bütçe açığının sürpriz olmadığını bekledikleri çerçevede olduğunu söyledi. Pandeminin devamı durumunda nasıl bir maliyet getireceğini kimsenin kestiremediğine de işaret eden Maliye Bakanı Scholz, “Son yıllarda iyi bir bütçe politikasıyla korona krizinin maliyeti altından kalkarız. Çalışanlara ve işverenlere bu zor dönemde yardım etmek için çok vergi harcadık. Şimdi sıra kararlı önlemlerle konjonktürü canlandırmada” diye konuştu. Koronayı bir “Doğal afet” olarak niteleyen Maliye Bakanı Scholz, aldıkları mali yardım kararlarının uluslararası seviyenin üstünde ve doğru olduğunu vurguladı. Maliye Bakanı Scholz sadece 2020 yılında yardım paketinin 453.4 milyar Euro’nun üzerinde olduğunu söyledi ve buna ek olarak 800 milyar Euro kredi garantilerinin geldiğini kaydetti.