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Pandemide daha zengin oldular

#Almanya#KORONAVİRÜS#Pandemi
Pandemide daha zengin oldular

Almanya’da en zengin 100 kişi listesinde yer milyarderlerin, pandemiye rağmen daha da zenginleştiği, servetlerinin 116 milyar euro arttığı belirlendi.

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KONUYLA ilgili ‘Manager Magazin’in yaptığı yeni araştırmaya göre, 34.2 milyar euroluk servetiyle BMW’nin varisleri Susanne Klatten ile Stefan Quandt ilk sıraya yerleşti. Satış rekorları ile varlıklarını artıran iki kardeşin daha önce ilk sırada bulunan moda ve kahve zengini Reimann ailesini koltuğundan ettiği belirtildi. Derginin haberine göre son yılların kazanını ise BioNTech’in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci’nin yanı sıra, korona aşısı üreten şirkete başından beri yatırım yapan Thomas ve Andreas Strüngmann kardeşler oldu. Şahin ile Türeci’nin servetleri 13.5 milyar euro olarak verilirken, Strüngmann kardeşlerin varlığı 24 milyar euro olarak hesaplandı. BioNTech ortaklarının ilk 10’da olduğu vurgulandı.

SCHWARZ İKİNCİ SIRADA
Diğer yandan Almanya’da son bir yıl içerisinde milyarder sayısısın 24 artarak 213’e ulaştığı vurgulanırken, bunun bir rekor olduğuna işaret edildi. Almanya’daki zenginler sıralamasında ise BMW sahiplerinin peşinden ikinci sırada 33.5 milyar euroluk servetiyle Lidl Marketler zincirinin kurucusu Dieter Schwarz, üçüncü sırada lojistik şirketi sahibi Klaus Michael Kühne’nin geldiği belirtildi. 33 milyar euro serveti bulunan ünlü Kühne’nin son bir yılda varlığını iki katına çıkardığına dikkat çekildi. Daha önce ilk sırada bulunduğu belirtilen Reimann ailesinin ise 4’üncü sıraya gerilediği ifade edildi. Sıralama hesaplamasının, adı geçen isimlerin sahip olduğu şirketlerin 15 Eylül tarihindeki borsa değerlerinin baz alınarak gerçekleştiği kaydedildi. Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraf: Arşiv

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#Almanya#KORONAVİRÜS#Pandemi