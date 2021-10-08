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‘Önümüzde uzun bir yol var ama sinyaller iyi’

#Almanya#Lars Klingbeil#Volker Wissing
‘Önümüzde uzun bir yol var ama sinyaller iyi’

Almanya’da ‘trafik lambası koalisyonu’ oluşturmak için ilk kez bir araya gelen SPD, FDP ve Yeşiller, yaklaşık 7 saat süren görüşmelerin olumlu geçtiğini açıkladı.

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SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil, FDP Genel Sekreteri Volker Wissing ve Yeşiller’in Genel Sekreteri Michael Kellner, ortaklaşa düzenledikleri basın toplantısında umutlu olduklarını söylediler. Klingbeil, “İyi bir gündü. Sorunlu konuları da uzlaşarak aşacağız” derken, FDP’li Wissing, “İlk görüşmeler çok iyi geçti” açıklamasında bulundu. Yeşiller’li Kellner de, “Önümüzde daha uzun bir yol var ama sinyaller iyi” dedi. Her üç partinin de genel sekreterleri, görüşmelerin içeriği konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadılar. SPD, FDP ve Yeşiller’in görüşmeleri gelecek hafta pazartesi günü yeniden bir araya gelerek sürdürecekleri açıklandı.

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#Almanya#Lars Klingbeil#Volker Wissing