Okumadan yola çıkmayın!

TÜRKİYE’ye gitmek, sevdiklerimizi görmek için can atıyoruz, hepimizin tatilde depolayacağı enerjiyle ihtiyacı var. Haklısınız. Ancak “Her şeyden önce sağlık” diyerek geçtiğimiz, konakladığımız her ülkede bu üç kurala mutlaka dikkat edelim: Maske, mesafe, hijyen. Hürriyet, tatilini Türkiye’de geçirmek isteyen Avrupalı Türkler için ‘Sıla Yolu’nu adım adım taradı, güvenli ve sağlıklı yolculuk için sizlere rehber olacak bir yazı dizisi hazırladı.

* Ülke ülke salgında son durum.

* Yola çıkarken hangi belgeleri almalısınız?

* Vinyet, tünel, akaryakıt ve otoyol ücretleri.

* En kısa, en uzun güzergâh hangisi?

* Alternatif sınır kapıları.

* Nerede mola verebilirsiniz?

ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYORUZ...