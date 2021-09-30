Okullarda maske kalkıyor

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GELECEK haftadan itibaren Bavyera’daki tüm ilköğretim okullarında maske takma zorunluğunun kaldırıldığını açıklayan Başbakan Markus Söder (CSU), koronavirüs nedeniyle uygulanan diğer kısıtlamaların da adım adım kaldırılacağını söyledi. Saarland Eğitim Bakanı Christine Streichert-Clivot da bu cuma gününden başlayarak tüm ilk eğitim kurumlarında öğrencilerin maske takmadan derslere girebileceğini duyurdu. Berlin’de ise hafta başından itibaren 7’nci sınıflara kadar maske takma zorunluluğu sona erdi.

HIZLI TEST YETERLİ DEĞİL

Koronavirüs kısıtlamalarının eyalet yönetiminde olduğu Almanya’da Kuzey-Ren Vestfalya ve Baden-Württemberg hükümetlerinin de gelecek hafta yapılacağı belirtilen toplantılarda maske konusunun gündeme alınacağı duyuruldu. Diğer yandan kısıtlamalar kapsamında uzun zamandır kapalı olan Bavyera’daki gece kulüpleri ve diskoteklerin bu hafta sonundan itibaren hijyen kurallarına uymak koşuluyla kapılarını açabileceği bildirildi. Eğlence yerlerine girmek isteyenlerden ya korona vakasını atlatmış ya çifte aşılı ya da negatif sonuçlu PCR testi anlamına gelen 3G kuralına uygunluk şartı aranacak. Söz konusu eğlence mekanlarına girmek için hızlı testin yeterli olmadığı belirtiliyor. Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraflar: AFP