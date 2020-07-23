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Hürriyet
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Avrupa
DHA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:24,Son Güncelleme:

Okullarda burkayı tamamen yasakladı

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Okullarda burkayı tamamen yasakladı
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Almanya’nın Baden-Württemberg Eyaleti’nde belediye meclisi, okullarda çocukların burka giymesini yasakladığını açıkladı.

Deutsche Welle’nin haberine göre, Baden Württemberg belediye meclisi daha önce öğretmenlere burka kıyafetini yasaklamıştı. Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, okullarda kişinin yüzünü tam olarak örten burka kıyafetini giyen öğrencilerin az sayıda olduğunu, ancak bundan böyle yasa gereği tamamen yasaklandığını ifade etti. Burka yasağı, öğretim sisteminin tüm seviyelerinde uygulanacak.
Almanya’da 2017’de memurların, hâkimlerin ve askerlerin burka giymesi yasaklanmıştı. Birkaç ay önce, Bavyera’da hükümet, işyerlerinde, okullarda, üniversitelerde ve araç kullanırken burka giyme yasağı getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Diğer yandan Hamburg’ta bir üniversite öğrencisi burka giyme konusunda açtığı davayı kazanmış ve mahkeme kadının din özgürlüğünü koşulsuz koruma hakkı olduğunu söylemişti.

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