Öğretmene laptop, öğrenciye hızlı internet

BAŞBAKAN Angela Merkel başbakanlıkta hükümet ortağı SPD Eş Genel Başkanı Saskia Esken, Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek ve eyalet eğitim bakanlarıyla eğitim zirvesi düzenledi. Korona salgını gölgesinde okulların bazı eyaletlerde ders başı yapması yoğun tartışmalara yol açtı. Okulların korona nedeniyle eğitime ne kadar hazır oldukları tartışmaları üzerine Başbakan Merkel başbakanlıkta bir eğitim zirvesiyle okullardaki sorunları ele aldı. Saskia Esken, Anja Karliczek ve eyalet eğitim bakanları toplantıya katıldı.

‘ÇOK KARARLIYIZ’

Esken cuma günü bir basın toplantısıyla görüşmede çıkan sonuçları açıkladı. Görüşmeden çıkan sonuca göre tüm öğretmenlere bir iş laptopu verilecek. Okullarda hızlı internet, öğrencilere ise evlerde uygun fiyata internet bağlantısı imkânı sağlanacak. Bu kararları çok hızlı uygulamaya koyacaklarını vurgulayan SPD Eş Genelbaşkanı Esken “Biz hepimiz dört elle buna sarılacağız. Bu fikrin hızla gerçekleşmesi lazım” dedi. Esken, korona salgınında eğitim ve öğretimde dijitalleşmenin büyük bir potansiyel olduğunu vurguladı ve öğrencilere evde ayda 10 euroya internet bağlantısı imkânı için telekomünikasyon şirketleriyle görüşmeler yapacaklarını kaydetti.