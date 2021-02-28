O artık sevilmeyen siyasetçi

KISA süre öncesine kadar partisi CDU’nun en önemli siyasetçileri arasına giren ve genel başkanlık seçiminde belirleyici bir rol oynayan Spahn, yapılan ankette gerilere düştü. Bundan iki ay önce yapılan en sevilen siyasetçiler anketinde ilk sıralarda yer alan Spahn, son yapılan ankette halkın sadece yüzde 28’inin desteğini alabildi. Ankete katılanların yüzde 56’sı Spahn’ın çalışmalarından memnun olmadığını belirtti. Başbakan Angela Merkel’den memnun olanların oranı yüzde 54, memnun olmayanların oranı yüzde 37 oldu. İsmi Birlik Partileri’nin başbakan adaylığı için geçen Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder’den memnun olanların oranı yüzde 45, memnun olmayanların oranı ise yüzde 38 olarak tespit edildi.

İKİ KONU TEPKİ ÇEKTİ

Spahn’ın bakan olarak görev alanıyla ilgili iki konuda hatası dikkatleri çekti. Spahn’ın aşı tedariğinde geç kalınması ve hızlı testlerin 1 Mart’ta yürürlüğe gireceği açıklamasından sonra bunun ertelenmesi gibi konularda başarısız olarak görüldüğü belirtildi. Öte yandan salgınla mücadelede sosyal mesafe kuralları getirilirken Spahn’ın bu kurala uymadığının ortaya çıkması da halk arasında tepki çekti. Halka sosyal mesafe kısıtlamaları konusunda tavsiyelerde bulunan bakan Spahn’ın kalabalık bir grupla partisi CDU için düzenlenen bağış gecesine katıldığı ortaya çıkmıştı. Üstelik bakanın bu özel toplantıdan bir gün sonra korona testinin pozitif çıktığı belirlenmişti. Toplantıya katılmasını savunan Spahn, korona kurallarına harfiyen uyulduğunu, testin toplantı öncesinde her katılımcıya yapıldığını söyledi.