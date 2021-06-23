Nürnberg’de yine bomba bulundu

BOMBA uzmanı Michael Weis, bombanın, 56 kilo patlayıcı kütle içeriğine sahip orta boy bir bomba olduğu ifade etti. Bu nedenle 300 metrelik bir tahliye çapı belirlendi. Hasenbuck tahsis bahçesi ve çevresinde bulunan işletmeler tahliye edildi. Bölgeden geçen U1 ve U2 metro seferleri ve hava trafiği aksadı. İmha çalışmaları sırasında, çevrede çalışan 120 kişi işi bıraktı. Tahliyeden etkilenen ve yakınlarının yanında kalamayan ya da eve dönene kadar bekleme süresini atlatamayan sakinler için iki ambulans hazır bekletildi. Nürnberg’deki bu bölgede daha önce de 250 ve 500 kiloluk Amerikan yapımı bombalar bulunmuştu. Bombaların bulunduğu bu bölgede yaklaşık 5-6 öğrencilik bir teknik üniversite kurulacak. Üniversitenin yanı sıra bu alanda ayrıca 5 bin konut inşa edilecek. 37.5 hektarlık alan ile Nürnberg yeni bir semte kavuşmuş olacak.