‘NSU cinayetleri Alman tarihinin kara sayfasıdır’

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NORVEÇ’e yaptığı resmi ziyaret sırasında, 8’i Türkiye kökenli 10 insanın NSU teröristleri tarafından katledildiğinin ortaya çıkmasının 10’unun yılı vesilesiyle yaptığı açıklamasında, “Bu cinayetler Alman tarihinin kara sayfasıdır. Bu cinayetlerin ortaya çıkmasıyla kin, nefret ve dizginsiz ırkçılık da ortaya çıkmıştır. NSU’nun bu iğrenç cinayetleri yabancı düşmanlığının açık bir biçimde dışa yansımasıdır. Almanya buna asla izin vermeyecektir” dedi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile birlikte, 22 Temmuz 2011’de aşırı sağcı ve İslam düşmanı terörist Andres Behring Breinik tarafından 8’i Oslo’da ve 69’u Utoya adasında etkinlik düzenleyen sosyal demokrat gençler olmak üzere katledilen 77 kurban anısına adadaki olay yerine çelenk koydu.