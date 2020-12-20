Noel hediyesi, erken tahliye

ALMAN Haber Ajansı dpa, tahliyelerle ilgili tek tek eyalet adalet bakanlıklarına sorular yöneltti. Gelen cevaplara göre en az 963 hükümlünün erken tahliye kadarından yaralandığı belirtildi. Geçen yıl yaklaşık 2 bin mahkûm erken tahliye hakkından yararlanmıştı. Alınan karar, yılbaşında cezası tamamlanacak hükümlüleri kapsıyor. Ancak cezaevinde bulundukları sırada disiplin suçu işleyen, olay çıkaran, yasalara ve kurallara uymayanlar ise erken tahliye kararından faydalanamadı. Karar, suç işleyenleri yeniden topluma kazandırmak ve aile ortamında zaman geçirmeleri amacıyla alındı. Yeşiller’li Berlin Adalet Senatörü Dirk Behrendt, “Hükümlülere gösterilen merhametle onların topluma yeniden uyumunun sağlanması amaçlanıyor” dedi.

Berlin cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü 3 bin 200’e yakın kişi bulunuyor. Alınan karardan yararlanacakların sayısı ise 124. Geçen yıl 3 bin 800 kişi cezaevindeyken, alınan erken tahliye kararından 170 hükümlü faydalanmıştı.

BAZILARI ÇIKMAK İSTEMİYOR

Almanya’da en çok nüfusun yaşadığı kuzey Ren Vestfalya’da (KRV) bu yıl 247 suçlu erken tahliye edildi. Geçen yıl 522 hükümlü erken tahliye kararından yararlanmıştı. Baden Württemberg’de ise 200 kişi Noel Bayramı’nı ve yeni yılı cezaevi yerine evinde geçirme şansı yakaladı. Rheinland Pfalz’da 110, Aşağı Saksonya’da 55, Hessen’de 79, Brandenburg’da 33, Saksonya Anhalt’ta 26, Schwesig Holstein’da 10, Bremen ve Thüringen’de 6’şar ve Saksonya’da 58 mahkûm ceza süreleri dolmadan erken tahliye edildi. Geçen yıl tanınan erken tahliye kararından tüm mahkûmlar faydalanmak istememişti. DPA’nın haberine göre KRV’de geçen yıl 69 mahkûm yeni yılı ve Noel Bayramı’nı evde geçirmek yerine cezaevinde kalmayı tercih etmişti. Benzer durumun bu yıl da yaşanıp yaşanmayacağı ise bilinmiyor.