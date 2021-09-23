Neredesin Esmanur?

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HESSEN Polis Teşkilatı, Esmanur’un fotoğrafını yayımlayarak, görenlerden veya nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olanlardan yardım istedi. Esmanur’un 16 Eylül’de evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediği belirtildi. Fritz-Remy Caddesinde yaşayan Esmanur’un 1.68 metre boyunda, omuz hizasında koyu kahverengi saçları olduğu belirtildi. Kaybolduğu gün açık kahverengi bir ceket, bej pantolon ve beyaz ayakkabı giydiği belirtilen Esmanur hakkında bilgi vereceklerin 069-8098-1234 numaralı telefona başvurması istendi