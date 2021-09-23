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Neredesin Esmanur?

#Almanya#Offenbach#Kayıp Esmanur Aranıyor
Neredesin Esmanur

Almanya’da polis, 16 Eylül’den beri kayıp olan ve Offenbach’ta yaşayan 15 yasındaki Esmanur’u arıyor.

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HESSEN Polis Teşkilatı, Esmanur’un fotoğrafını yayımlayarak, görenlerden veya nerede olduğu konusunda bilgi sahibi olanlardan yardım istedi. Esmanur’un 16 Eylül’de evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediği belirtildi. Fritz-Remy Caddesinde yaşayan Esmanur’un 1.68 metre boyunda, omuz hizasında koyu kahverengi saçları olduğu belirtildi. Kaybolduğu gün açık kahverengi bir ceket, bej pantolon ve beyaz ayakkabı giydiği belirtilen Esmanur hakkında bilgi vereceklerin 069-8098-1234 numaralı telefona başvurması istendi

 

 

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#Almanya#Offenbach#Kayıp Esmanur Aranıyor