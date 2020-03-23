Nelere dikkat edeceğiz!

ALMANYA Başbakanı Merkel koronavirüse karşı mücadelede eyalet başbakanlarıyla günlük hayatta sosyal ilişkilere çok daha sıkı sınırlamalar getiren yeni önlemlerde anlaştı. Bu önlemler neler ve nerelerde uygulanacak?

Dışarıda arkadaşımla buluşabilir miyim?

Hayır. Aynı evde oturmayan iki kişiden fazla insan kamuya açık yerlerde bir araya gelemeyecek ve birlikte dolaşamayacak. En fazla iki kişi beraber dolaşabilecek.

Bu kural aile fertleri için de geçerli mi?

Hayır, kural aynı evde oturan aile fertleri için geçerli değil. Aynı evde oturanlar ailecek birlikte çıkıp temiz havada gezebilecek. Yeni uygulamanın en önemli maddesi insanlar arasında en az 1.5, en iyisi ise 2 metre mesafe bırakılması. Dışarıda, alışverişte, yürüyüş veya gezinti sırasında herkes önündeki kişiyle en az 1.5 metre, en iyisi ama 2 metre mesafe bırakacak. Bu kural aile içinde, işyerinde veya cenaze törenlerinde geçerli değil.

Kuralları ihlal etmek cezaya tabii mi?

Evet. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet bu kuralları ihlal edenlere “Sıfır hoşgörü göstereceğiz ve 25 bin Euro’ya kadar varan para cezaları vereceğiz” dedi. Laschet, polisin kuralları ve şikayetleri çok yakından takip edeceğini vurguladı. Para cezası konusunda eyaletler farklı uygulamaya gidecek. Başbakan Merkel para cezalarında bir ortak rakam belirlenmediğini söyledi.

Kurallar ne zaman uygulanmaya başlıyor?

Dün akşamdan itibaren ve ilk olarak iki hafta geçerli. Bu sürenin iki hafta sonra tekrar uzatılması bekleniyor.

Bu bir sokağa çıkma yasağı mı?

Hayır, bu sosyal temasın dışarıda ve aile dışında tamamen sınırlandırılması demek. Herkes işine, doktora, eczaneye, önemli bir randevusuna veya birine yardım amaçlı gidebilecek.

Bu kurallar evde de geçerli mi?

Evde aile fertleri dışında insani ilişkiler en aza indirgenecek. Yalnız yaşayan birini bir başka kişi veya akrabaları ziyaret edebilecek. Aynı evde yaşayan aile fertleri dışarıdan insanlar çağırıp evde herhangi bir özel parti ya da eğlence düzenleyemeyecek. Polis bunu çok sıkı kontrol edcek. Şikayetleri hemen değerlendirecek.

Dışarıda spor yapabilir miyim?

Spor salonları kapalı. Ama dışarıda temiz havada tek başına veya en fazla iki kişi koşabilecek, jimnastik yapabilecek. Aile fertleri de çocuklarla dışarıda, parkta koşup oynayabilecek.

İşletmeler kapanacak mı?

Ülke genelinde restoranlar ve kafeler tamamen kapalı olacak. Sadece eve yemek siparişi verilebilecek. Ayrıca insanların birebir yakın olduğu kuaför, kozmetik, masaj salonları da kapalı kalacak. Sadece tıbbi ayak bakımı veya fizik tedavi gibi yerler açık olacak. İşletmeler hijyen kurallarına uyacak.

Tüm eyaletlerde aynı kurallar mı geçerli?

Bavyera, Saarland ve Saksonya eyaletleri daha önce aldıkları sokağa çıkmayı kısıtlayan kuralları uygulayacak. Bavyera dışarıda iki kişinin birlikte dolaşmasına sadece aynı evde oturanlar için müsaade ediyor. Aynı evde oturmayan iki kişi dışarıda bir araya gelemez. Saarland ve Saksonya eyaletlerinde de dışarı çıkabilmek için iş, alışveriş, doktor gibi çok önemli gerekçe istiyor.