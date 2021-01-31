Ne zaman, ne kadar ve hangisi? Bir an evvel çözün!

ALMANYA’da eyaletler, belediyeler ve birlikler aşı kıtlığına bir çözüm bulunması için hükümete yoğun baskı başlattı. Başbakan Angela Merkel yarın günü saat 14.00’te eyalet başbakanları, aşı üreticileri ve ilaç sanayi temsilcileriyle soruna bir çözüm bulmak için video konferans aracılığıyla bir kriz zirvesi düzenliyor. Toplantı öncesi Almanya’da yetkililer ve toplumsal kuruluşlar bu zirveden aşı kıtlığı krizinin nasıl çözüleceği sorusuna net cevaplar çıkmasını beklediklerini açıkladılar. Zirveden şu sorulara net cevaplar çıkması isteniyor: Ne zaman, hangi aşı maddesi, ne kadar miktarda aşı merkezlerine gönderilecek?

‘HİÇBİR ŞEY NET DEĞİL’

Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, “5 milyon doz aşı sözü verilmiş olmasına rağmen bu aşıların gelecek 4 hafta içinde bile ne zaman nakledileceği konusunda net bir tarih halen yok. Moderna aşıları yüzde 20 azaltıldı. AstraZeneca aşısının miktarı konusunda halen bir netlik yok. Bu şartlar altında insanlara güvenilir bir aşı tarihi vermemiz mümkün değil” diye tepki gösterdi. Hamburg Eyalet Başbakanı Peter Tschentscher ise “Daha şimdi Başbakanlık Moderna aşılarında miktarın azaltıldığını duyurdu. Bu durumda aşı kampanyasını nasıl planlayabiliriz” diye isyan etti.

‘EL FRENİYLE ÇALIŞIYORUZ’

Almanya Belediyeler Birliği Genel Müdürü Helmut Dedy, “Belediyeler belirsiz sözler istemiyor. Şu sorulara net cevap bekliyoruz: Hangi aşı, ne zaman, ne kadar miktarda aşı merkezlerine sevk edilecek? Bu sorular hakkında federal ve eyaletlerin en hızlı ve net biçimde bilgi vermesini bekliyoruz. Biz şu anda el freniyle çalışıyoruz. Bu da halkın salgınla mücadele amacıyla alınan önlemleri kabul etmesine zarar veriyor. Aşı normal hayata dönüş için en önemli şart. Ve bunu insanlar bekliyor. Eğer yeteri kadar aşı mevcut olsaydı, belediyeler aşı merkezlerinde günde yüz binlerce insana aşı yapardı” diye konuştu.

‘BAĞLAYICI İFADELER BEKLİYORUM’

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Grup Başkanı Rolf Mützenich de zirveden “Tam ve bağlayıcı ifadeler bekliyorum. Sağlık Bakanı güvenilir bir ulusal aşı planı sunmalı” dedi. Yeşiller Eş Başkanı Robert Habeck, “Acil aşı ekonomisi” talep etti ve daha fazla aşı üretmek için tüm çabaların sarf edilmesi gerektiğini kaydetti. İşverenler Birliği Başkanı Rainer Dulger de, krizin bir an evvel aşılmasını istedi.