‘Müsterih olun, kurallara uyun’  

“ALMANYA Türk toplumu müsterih olsun, inşallah bu zorlu süreci de birlik ve dayanışma ruhu içerisinde beraberce geride bırakacağız. Yeter ki kurallara ve alınan tedbirlere uyalım. Toplum sağlığını ve sağlık kuruluşlarının hastalıkla baş etme kapasitesini tehdit eden koronavirüs salgınının yavaşlatılması ve mümkün olduğu ölçüde zamana yayılması amacıyla dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Almanya’da da resmi makamlarca geçici tedbirler alınmaya devam edilmektedir. Uygulamada eyaletler ve şehirler arasında farklılık gösterebilmekle birlikte vatandaşlar arasında sosyal temasların mümkün olduğunca asgariye indirilmesi bu tedbirlerin özünü oluşturmaktadır.”

‘7/24 ARAYABİLİRSİNİZ’

“Almanya’da bulunan vatandaşlarımıza mevcut gelişmelerden dolayı telaşa ve endişeye kapılmadan, bulundukları yerlerdeki sağlık kuruluşları ve resmi makamlarca açıklanan önlemlere titizlikle uymaya devam etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bu çerçevede vatandaşların evde kalmalarını ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamalarını, sosyal temaslarını en aza indirmelerini uzmanların sağlık, temizlik ve hijyenle ilgili tavsiyelerini titizlikle dikkate almalarını istiyoruz. Özellikle yaşlılarımıza ve kronik hastalığı bulunanlarımıza bu dönemde daha çok dikkat etmemiz ve onları salgın karşısında daha iyi korumamız gerekmektedir. Vatandaşlarımızın sosyal medyadan duyurusunu yaptığımız telefon numaraları üzerinden 7 gün 24 saat büyükelçiliğimize ve başkonsolosluklarımıza ulaşma imkânları mevcuttur. Dünyanın her yerinden yapılan aramalara 7 gün 24 saat yanıt veren Dışişleri Bakanlığımız ‘Konsolosluk Çağrı Merkezi’ (90 312 292 2929) keza vatandaşlarımızın sorularını yanıtlamayı ve yönlendirmeler yapmayı aralıksız sürdürmektedir.”