‘Müstakil evler çok yer kaplıyor’

SPIEGEL dergisine konuşan Hofreiter, “Müstakil evler çok fazla yer kaplıyor, çok daha fazla malzeme ve enerji tüketiyor. Aynı zamanda çok daha fazla trafiğe sebep oluyor. Büyük şehirlerde acil konuta ihtiyacı verken, bazı bölgelerde ise gayrimenkul değerleri yerlerde sürünüyor. Gerektiği durumlarda bazı gayrimenkuller kamulaştırılabilir” dedi. Ancak Hofreiter’in bu açıklamasına CDU’dan tepki geldi. Thüringen CDU Teşkilat Başkanı Christian Hirte, “Anton Hofreiter, Yeşiller Partisi’nin mal sahibi olmak ve yaşamın gerçekliğiyle ilgili arızalı ilişkisini bir kez daha gösterdi” dedi. Almanya’da gayrimenkul sektörü de Yeşiller’in açıklamasının tamamen ideolojik olduğunu ve çevre korumayla bir ilgisi olmadığını kaydetti.