Münih’te Türk kadına çok çirkin ırkçı saldırı!

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İSMİNİN açıklanmasını istemeyen 28 yaşındaki mağdur ifadesine göre olay şöyle gelişti: Doğma büyüme Münihli olan genç mühendis, Laim semtindeki otobüs durağında 15 aylık oğlu ile otobüs beklerken arkasından yaşlı bir kadının tam anlaşılmayan bir şeyler mırıldandığını duydu. Arkasını dönüp ne istediğini sormasına fırsat kalmadan, kendisini iteklemesiyle yere düştü, elinde tuttuğu çocuk arabası da durağa yaklaşmakta olan otobüse çarptı. Durakta beklemekte olan yolcuların olayı yatıştırmasıyla, genç anne sonradan gelen otobüse bindi. Yanında başka biri daha olan yaşlı kadının aynı otobüse bindiğini gördü.

PİZZACIYA SIĞINDI

Bir sonraki durakta otobüsten inen genç kadının ardından, saldırgan kadın da beraberindekiyle birlikte otobüsten indi. Saldırgan kadın bu kez de genç annenin başörtüsünü çekmeye kalkıştı. Kendisini saldırgan kadının elinden kurtaran 28 yaşındaki kadın, yakınlarda bulunan bir pizzacıya sığınarak polise haber verdi. Saldırgan çiftin ise olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi ayrılmaları dikkat çekti. Olay yerinde mobil telefonunu kaybettiği belirtilen mağdur anne, sonradan polis merkezine giderek, saldırgan kişiler hakkında şikâyetçi oldu. Genç kadının sığındığı pizza dükkânı çalışanları ise tarif edilen söz konusu saldırgan çiftin bölgede benzer olaylarla tanındığını söyledi. Olaya el koyan polisin ise kimlikleri meçhul olan saldırganların bulunması için araştırma başlattığı bildirildi.