Münih Meclisi’nde bir garip tartışma: Bir de erkek heykel koyulsun!

MECLİS’te bir kadın üye, uğur getirsin diye açıktaki tek göğsü elle dokunmaktan aşınan Julia adlı heykelin cinsel ayrımcılığa yol açtığı iddiasında bulunarak, yanına erkek heykeli istedi. Kültür Dairesi’nin değerlendirmesi için dilekçe veren meclis üyesi, kardeş şehir Verona’nın hediyesi olarak Münih merkezdeki Meryem Ana Meydanı’nı süsleyen heykelin yanına eşitlik olsun diye bir de cinsel organı açıkta olan erkek heykeli dikilmesi talebinde bulundu. Meclis üyesi dilekçesinde, “Belki kadınlar şansını burada aramak isterler” ifadesine yer verdi.

TAM ANLAMIYLA SAÇMALIK

Dilekçeyi haklı gördüklerini belirten Kültür Dairesi Müdürü ise, konuyu incelemeye aldıklarını duyurdu. Ayrıca açık alanda göğüse dokunma konusu hakkında sempozyum düzenleyeceklerini belirten Daire Müdürü, “Kent anıtlarının nasıl olacağı tartışmaya değer” dedi. Ancak SPD Federal Meclis Milletvekili Florian Post, yapılan öneriyi şaşkınlıkla izlediğini belirterek “Bu insanlığın derdi ve ihtiyacı olan şey değil” dedi. Aynı şekilde CSU Meclis Grup Başkanı Maunel Pertzl de, öneriyi, “Tam anlamıyla saçmalık ve tam anlamıyla yüzeysel” diyerek eleştirdi.

ŞANS GETİRDİĞİNE İNANILIYOR

Ünlü heykeltraş Nereo Costantini (1905-1969) tarafından Şekspir’in Romeo ve Juliet oyununa atfen yapılan heykelin aslı Verona’da bulunuyor. Heykele dokunmanın Verona’da olduğu gibi Münih’te de aşk konularında şans ve uğur getirdiğine inanılıyor.