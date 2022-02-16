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HABERLERAvrupa Haberleri

Münih Güvenlik Konferansı’na Rusya boykotu!

#Almanya#Münih Güvenlik Konferansı#Rusya
Münih Güvenlik Konferansı’na Rusya boykotu

Dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren liderler ve kanaat önderlerinin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı’na bu yıl Türkiye’den Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılıyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise konferansa dijital ortamdan katılması bekleniyor.

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18-20 Şubat tarihlerinde yapılacak konferansa 30’un üzerinde ülkenin devlet ve hükümet Başkanları ile 100’den fazla bakanın yanısıra çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşu (STK) Temsilcisinin katılacağı belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Haris, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katılımcılar arasında bulunacağı açıklandı.
ÇAVUŞOĞLU GİDEMEYECEK
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs testi pozitif çıktığı için son anda Münih programını iptal etmek durumunda kaldı. Savunma Bakanı Akar’ın konferans çerçevesinde muhataplarıyla ikili görüşmeler de yapması beklenirken İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu’nun dünya metropollerinin demokrasilerdeki öneminin tartışılacağı oturumda konuşma yapması bekleniyor. Rusya ise konferansı boykot ediyor.

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