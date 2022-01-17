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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Mülteci koalisyonu’ önerisine, muhalefetten çekti

#Almanya#Mülteci#Nancy Faeser
‘Mülteci koalisyonu’ önerisine, muhalefetten çekti

Almanya’da yeni kurulan hükümetin mülteci politikasındaki söylem değişikliği, muhalefetin tepkisini çekti. SPD’li İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bazı AB ülkeleriyle birlikte, ‘mültecileri almaya hazır üye devletler koalisyonu’ kurmak istediklerini açıklaması, muhalefet tarafından eleştirildi.

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AB İçişleri Komiseri İsveçli Ylva Johannson ile görüşmesinden sonra yeni girişimi açıklayan Faeser, böyle bir adımın AB’nin mültecileri bloke politikasını değiştireceğini vurguladı. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin mültecileri kabul etmeye hazır olmadığına dikkati çeken Faeser, ‘mültecileri kabul etmeye istekli üye devletler koalisyonunun’ buna karşı çıkabileceğini ve aralarında Almanya’nın da olacağı bazı AB ülkelerinin daha fazla mültecinin ülkeye girmesine izin vermesinin mümkün olabileceğini ifade etti. Ne kadar AB ülkesinin böyle bir koalisyonda yer alabileceği konusunda tahmin yürütmeyen Faeser, koalisyon dışında kalan diğer AB ülkelerinin ise buna karşılık tazminat ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti. Faeser amaçlarının göçü düzenlemek olduğunu da ifade etti.

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‘Mülteci koalisyonu’ önerisine, muhalefetten çekti


16 yıllık iktidardan sonra muhalefete geçen CDU’nun içişleri politikası uzmanı Christoph de Vries, İçişleri Bakanı’nın görevinin mültecilere gelmemeleri mesajı vermek olduğunu söyledi. CSU’lu Avrupa Parlamentosu milletvekili Christian Döleschal da bu girişimin uzun vadede Avrupa’yı parçalamak anlamına geleceğini kaydetti. Döleschal, Avrupa’ya gelmek isteyenlerin çoğunun ekonomik kaygılarla geldiğini ve mülteci durumlarının bulunmadığını ifade etti.

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#Almanya#Mülteci#Nancy Faeser

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