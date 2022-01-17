‘Mülteci koalisyonu’ önerisine, muhalefetten çekti

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AB İçişleri Komiseri İsveçli Ylva Johannson ile görüşmesinden sonra yeni girişimi açıklayan Faeser, böyle bir adımın AB’nin mültecileri bloke politikasını değiştireceğini vurguladı. Özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin mültecileri kabul etmeye hazır olmadığına dikkati çeken Faeser, ‘mültecileri kabul etmeye istekli üye devletler koalisyonunun’ buna karşı çıkabileceğini ve aralarında Almanya’nın da olacağı bazı AB ülkelerinin daha fazla mültecinin ülkeye girmesine izin vermesinin mümkün olabileceğini ifade etti. Ne kadar AB ülkesinin böyle bir koalisyonda yer alabileceği konusunda tahmin yürütmeyen Faeser, koalisyon dışında kalan diğer AB ülkelerinin ise buna karşılık tazminat ödemek zorunda kalacaklarını kaydetti. Faeser amaçlarının göçü düzenlemek olduğunu da ifade etti.

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