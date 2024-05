‘Milenyum Şairi’ni iki kitapta anlattı

Haberin Devamı

KKTC Londra temsilciliğinde gerçekleşen etkinlikte konuşan Büyükelçi Çimen Keskin, Uluslararası Şairler Akademisi tarafından ‘Milenyum Şairi’ seçilen, iki kez Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ve daha pek çok ödüle mazhar olan Osman Türkay gibi kıymetli bir şairin bıraktığı zengin edebi mirasın anlaşılması, anlatılması ve nesiller boyu yaşatılması gerektiğine vurgu yaptı. İki dilde ayrı kitaplar olarak yayımlanan ve derin bir araştırmaya dayanan ‘Uzay’ın Şairi Osman Türkay’ ve ‘Millennium Poet Osman Türkay’ adlı kitapların, Osman Türkay’ın ve edebiyatının gerek ülkemizde gerekse uluslararası alanda daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayacağına inandığını belirten Keskin, Osman Türkay’ın layıkıyla anlatılabilmesi için kaleme aldığı eserlerden dolayı Semra Eren-Nijhar’a teşekkür etti.

ARAŞTIRMALARI 23 YIL SÜRDÜ

Nijhar konuşmasında, Osman Türkay’la ilgili araştırmalarının 23 yıldır sürdüğünü, Osman Türkay’ın, dünyaca tanınan bir şair olduğunu, eserlerinin pek çok dile çevrildiğini, Almanya’nın Goethe’si ne ise, İngilizler için Shakespeare ne anlam ifade ediyorsa, Türkiye’nin Nazım Hikmet’i, Can Yücel’i Orhan Veli’si ne ise, Osman Türkay’ın da KKTC ve Türkiye için aynı anlamı ifade ettiğini belirtti. Semra Eren- Nijhar, ayrıca Osman Türkay’ın daha iyi tanıtılması ve anlatılması için Londra’da Osman Türkay Enstitüsü açılmasının yararlı olacağını söyledi. Etkinlikte ayrıca Süleyman Cıncık Osman Türkay’a dair anılarını paylaşırken, Nijhar tarafından hazırlanan ve Osman Türkay’ın hayatının anlatıldığı bir belgesel gösterildi. The Royal Holloway, University of London müzik bölümü yüksek lisans öğrencisi olan genç ve başarılı Kıbrıslı Türk keman sanatçısı Dudu Pektunç da Kıbrıs ezgilerinden ve klasik parçalardan oluşan repertuvarıyla etkinliğe renk kattı.