Mevsimlik işçilere koronavirüs çengeli!

SÖZ konusu kanunla getirilen mevsimlik işçi istihdam yasağı öncelikli olarak mezbaha ve et işletmeleri için geçerli olacak. Ancak 50 kişiden daha az eleman istihdam eden işletmeler, kapsam dışı tutuldu. Bu kanuna göre, mezbahalar ve et işletmeleri büyük ve küçükbaş hayvan kesme ve et işleme faaliyetlerini çekirdek personelle yapmak zorunda. Kanunda birtakım istisnalara da yer verildi. Örneğin iş hacminin yoğun bir şekilde arttığı ve çekirdek personelin işleri yetişemediği dönemlerde, mevsimlik işçi istihdamına istisnai olarak izin verilmeye devam edilecek.

ÜCRETLENDİRME NASIL OLACAK?

Mevsimlik işçilerin ücretlendirilmesi, halihazırda geçerli olan ve sık aralıklarla yapılması öngörülen iş yeri sağlık denetimlerinin yanı sıra, istihdamda iki yıllık süre sınırı öngören toplu iş sözleşmeleri kapsamında gerçekleştirilecek. Uygulamaya giren yeni kanun ayrıca et işleme şirketlerine, çalışma saatlerini elektronik olarak tespit etme zorunluluğu getirildi. Konulan bu yeni kurallara uymayanlara 30 bin euroya kadar para cezası kesilebilecek.

KASA FİŞLERİ UZAYACAK

Geçen haftaki yazımızda, bu ay yürürlüğe giren yeniliklerden bahsetmiştik. Marketten alışveriş yapanlar fark etmiştir bile. Artık her alışverişten sonra müşterilere verilen kasa fişleri bir karış daha uzadı. Federal hükümet, vergi kaçakçılığıyla yürüttüğü yoğun mücadele kapsamında, kasa fişlerinde, muhasebe işlemleri için gerekli olan bir kodun yanı sıra kasa işlemine ilişkin başlangıç ve bitiş saatleri gibi bilgilerin de yer almasını karara bağladı.

TACİZE KARŞI ŞİKÂYET İMKÂNI

1 Nisan’dan itibaren Gençlik Koruma Yasası da yeniden düzenlendi. Reform edilen bu kanunla, çocuk ve gençler internet ortamında maruz kaldıkları aşağılama ve taciz olaylarına karşı daha iyi korunması hedefleniyor. Buna göre, örneğin sanal ortamdaki oyun ve film platformlarında, tacize uğrayanların veya aşağılayıcı durumla karşı karşıya kalanların şikâyet ve bildirimde bulunma imkânına sahip olması şart koşulacak.

DEVAM EDECEK: Almanya’da trafik cezaları artık cep yakacak!

EVLATLIK EDİNENLERE DANIŞMA KOŞULU

Almanya’da evlatlık edinme konusunda da bir dizi yenilikler yapıldı. Örneğin, evlatlık edinmek isteyen ailelerin bundan böyle hukuki olarak danışma hizmetinden yaralanma hakları olacağı gibi, evlatlık edineceklerin danışma hizmetinden yararlanmaları zorunlu hale getirilecek. Çocuğunu evlatlık veren kişilerin, çocuklarının akıbeti hakkında bilgi edinmeleri de kolaylaştırıldı. Bunun için, tüm taraflar, yani hem çocuğunu evlatlık veren hem de evlatlık edinen ailelerin, karşılıklı bilgi alışverişi için rıza göstermeleri gerekecek. Bu ay başında yapılan bir başka değişikliğe göre ise, ailelerin kendi başlarına yurtdışından evlatlık edinmeleri konusunda da zorlaştırıcı hükümler getirildi.

BİNA TEMİZLİK İŞÇİLERİ İÇİN

ASGARİ ÜCRET UYGULAMASI

Bina temizliği sektöründe istihdam edilenlerin yüzünü güldürecek yeni bir karar alındı. Nisan ayı itibariyle Almanya genelindeki bina temizliği sektörü için geçerli olan asgari ücret uygulamasına geçildi. Buna göre, binaların iç temizliğini yapan elemanların saat ücreti 11.11 euro, cam ve binaların dış temizliğini yapanların asgari saat ücretleri 14.45 euro olarak belirlendi.

DB’DE YENİ HOTLINE

Kısa adı DB olan Alman Demiryolları İşletmesi 1 Nisan itibariyle yeni bir telefon danışma hattını hizmete soktu. Buna göre, arayan için arama maliyetini düşüren Berlin şehir kodlu 030 2970 numaralı telefon hattı üzerinden DB’nın müşteri danışma hizmetlerinden yararlanılabilecek.

OĞLUM OKULDA ALTI

AYDIR BASKI GÖRÜYOR

Gülhan Okçu – Almanya

ALMANYA’da yalnız yaşayan dört çocuk annesi olduğunuzu, okula giden çocuklarınızdan birinci sınfıta okuyan oğlunuza son altı aydır oğretmen tarafından psikolojik baskı ve şiddet uygulandığını iddia ediyorsunuz. Bunun duyurulmasını ve okulda yaşanan olayların soruşturulmasını talep ediyorsunuz. Uğradığınız haksızlığa karşı neler yapabileceğinizi öğrenmek istediğinizi ifade etmişsiniz.

Basına başvurup oğlunuzla ilgili yaşadığınız sıkıntıların duyurulmasını istemeniz, en doğal hakkınız. Ancak buna paralel olarak oğlunuzun öğretmeniyle yaşadığı sorunla ilgili başka çözüm yolları da aramanızı tavsiye ediyoruz. Gerçi göndermiş olduğunuz şikâyet yazısından, oğlunuza uygulanan psikolojik baskıya ilişkin detaylı bilgi vermediğiniz için konu pek anlaşılmıyor. Örneğin bu konuyu oğlunuzun öğretmeniyle hiç görüştünüz mü? Veya okul bünyesindeki şikâyet mekanizmasından şimdiye dek yararlandınız mı? Örneğin, Almancası ‘Elternbeirat’ olan veliler temsilcisine başvurdunuz mu? Şikâyetinizi okul müdürü hatta eğitim müdürlüğü (Schulamt) nezdinde dile getirdiniz mi?

TEK TARAFLI DÜŞÜNMEYİNİZ

Yaklaşık bir yıldır hayatımızı zindana çeviren koronavirüs illeti, hepimizin ve en çok da okul çağındaki çocukların ve öğretmenlerin sinirlerini gerdiğini söyleyebiliriz. Böyle ortamlarda, iki tarafta da bazı tutum ve davranışların yanlış anlaşılması işten bile değil.

Daha önce de bir veli başvurup çocuğuna öğretmen tarafından yabancı düşmanı tavırlar sergilendiğinden şikâyet etmişti. Veliyle yaptığım görüşmeden sonra, aynı sınıfta diğer çocuğunun da ders gördüğü ve aynı öğretmenle hiçbir sıkıntı yaşamadığı ortaya çıkmıştı. Sonunda, sorunun aslında, baskı gördüğü ileri sürülen çocuğun sınıftaki kural tanımaz ve yaramaz tavırlarından kaynaklandığı anlaşılmış, yabancı düşmanı olduğu iddia edilen öğretmenin şikâyetçi velinin aynı sınıfta okuyan çocuğuyla herhangi bir sorun yaşamadığı anlaşılmıştı.

Demem o ki, şikâyetinizle ilgili çözüm ararken tek taraflı bir yaklaşım sergilemek yerine konunun tüm boyutlarını dikkate alan bir bakış açısını benimsemenizi ve buna göre adımlar atmanızı öneriyoruz. Örneğin, öğrenci ve öğretmen arasında gerginlik yaşandığında tarafsız kişi olarak devreye giren okul sosyal danışmanları (Schulsozialarbeiter) var. Oğlunuzla ilgili şikâyetlerin aslı olup olmadığını sosyal danışmandan da öğrenebilir ve durumla ilgili tarafsız izlenim edinebilirsiniz. Okulun dışında yine Almancası ‘Erziehungsberatung’ olan, yaşadığınız belediyenin bünyesinde hizmet veren tarafsız eğitim danışma merkezlerine de başvurup, ücretsiz yardım talebinde bulunabilirsiniz.