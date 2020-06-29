MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriMetin Yavuz, Valenton Belediye Başkanı seçildi
GeriAvrupa Metin Yavuz, Valenton Belediye Başkanı seçildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraflar: Facebook
Haber Giriş: 29.06.2020 - 09:42,Son Güncelleme:

Metin Yavuz, Valenton Belediye Başkanı seçildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Metin Yavuz, Valenton Belediye Başkanı seçildi
Abone Olgoogle-news

Fransa’da Türk siyasetçi Metin Yavuz, yerel seçimlerin ikinci turunda, başkent Paris’in banliyölerinden Valenton’da belediye başkanı seçildi.

ÜLKEDE 22 Mart’ta yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci turunda Yavuz, Valenton’da bağımsız olarak Fransa Komünist Partisi’nin (PCF) adayı Laurent Perichon’a karşı yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Yavuz, oyların yüzde 52.37’sini alarak seçimi kazandı ve belediye başkanı seçildi. Perichon ise yüzde 41.91 ile ikinci sırada kaldı. Daha önce Val-de-Marne bölgesinde İl Genel Meclis Üyeliği yapan Yavuz, 2017’deki Senato seçimlerinde yarışmış, ancak seçilememişti. Yavuz, Cumhuriyetçiler Partisi’nden Val-de-Marne bölgesinden aday olmuştu. Fransa’da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu. Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde LREM’in adayları seçimi kaybetti.

Metin Yavuz, Valenton Belediye Başkanı seçildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle