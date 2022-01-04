Merz’le birlikte CDU/CSU da canlandı

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YENİ yılda ‘insa’ tarafından yapılan ilk kamuoyu yoklamasında, Almanya’da bu hafta sonu genel seçim olsa CDU/CSU’nun toplam oyların yüzde 23’ünü alacağı saptandı. Bunun da geçen yılın son haftasına göre yüzde 1.5 artış anlamına geldiği, hükümet ortakları SPD ile FDP’nin ise oy kaybına uğradığı belirtildi. SPD’nin yüzde 26.5, Yeşiller’in yüzde 15.5 ve FDP’nin de yüzde 11 oy alacağı da ortaya çıktı. Bu veriler ışığında SPD yüzde 1 ve FDP yüzde 2 oy kaybına uğrarken, Yeşiller’in oy oranı yüzde 1 arttı. Aynı kamuoyu yoklamasında, AfD’nin yüzde 11.5’lik oy oranını koruduğu Sol Parti’nin ise yüzde 0.5 artışla yüzde 6 oy alacağı belirlendi.

MERZ ETKİSİ

CDU/CSU’ya desteğin artmasında üyelerinin CDU genel başkanı olmasını istedikleri Friedrich Merz faktörünün etkili olduğuna da işaret edildi. 21-22 Ocak’ta yapılacak kongrede, CDU liderliği resmen karara bağlanacak olan Friedrich Merz’e desteğin önümüzdeki günlerde daha da artmasının beklendiğine dikkat çekildi. Uzun bir aradan sonra yeniden aktif politikaya dönen ve Federal Meclis milletvekili seçilen Merz, bu yıl Saarland, Schleswig-Holstein, Kuzey Ren Vestfalya ve Aşağı Saksonya’da yapılacak eyalet parlamentosu seçimlerinden CDU’nun en güçlü parti olarak çıkması için tüm imkânlarını seferber edeceklerini açıkladı.