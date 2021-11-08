Merkel: ‘Başarırız demiştik, başardık!’

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ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, 16 yıllık görev süresinin olumlu bir bilançosunu çıkarırken, en büyük meydan okumanın Suriye ve çevre ülkelerden sığınmacı akını ile Kovid-19 pandemisi olduğunu söyledi. Merkel, Almanya’nın Sesi (DW) Televizyonu’na verdiği demecinde, “Her iki olayın da direkt olarak insanları ve onların kaderlerini etkilediğini gördük” dedi. 2015 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülke sınırlarını kapatırken, “Biz başarırız, üstesinden geliriz” diyerek Almanya’nın kapılarını sığınmacılara sonuna kadar açan ve bu yüzden çeşitli kesimler tarafından eleştirilere hedef olan Başbakan Merkel, “Görüldüğü gibi başardık, üstesinden geldik” dedi.

‘HERKES BİR UCUNDAN TUTTU’

Merkel, “Almanya’da birçok insan yardım etti. Farklı kesimden insanlar bir ucundan tuttu. Birçok Belediye Başkanı, gönüllüler yardım etti” dedi. Ancak her şeyin ideal yürümediğini de itiraf ederken, özellikle 2015-2016 yıl başı akşamı Köln’de ağırlıklı olarak Cezayir ve Fas kökenlilerin yüzlerce kadının cüzdan ve telefonlarını çalmalarını ve cinsel tacizde bulunup bazı kadınlara da tecavüz etmelerini bunun kötü örneği olduğunu da söyledi. Kaydedilen olumlu gelişmelere rağmen, sığınmacı sorununun ve kaçışın asıl nedenlerinin hâlâ çözüme ulaşmadığını ve Avrupa genelinde ortak bir mülteci ve göç sistemi oluşturulamasının önemli bir eksiklik olduğunu da vurguladı.

İKLİM KORUNMASI

2005 yılından beri aralıksız olarak iktidarda bulunan Başbakan Merkel, iklim korunması konusunda da hala arzu edilen düzeyde olunmadığını söyledi. “Çok, çok daha hızlı hareket etmeliyiz” derken, genç kesimin haklı olarak bu alanda daha hızlı hareket edilmesini beklediğine de dikkat çekti. “Ben de gençlere bu konuda daha fazla baskı yapmalarını tavsiye ediyorum” açıklamasında da bulundu.

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BİR SÜRE DİNLENECEĞİM

Başbakan Merkel, son dönemlerde yaptığı veda ziyaretleri sırasında Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’nun ‘Legion d’Honneuer’ (Fransa’nın en üst düzey nişanı’ ile ödüllendirmesinin kendisini çok duygulandırdığını da die getirdi. Görevi bıraktıktan sonra ne yapacağı sorusuna da, “Şu anda bilmiyorum ne yapacağımı. Biraz dinleneceğimi söylemiştim. Bakıp göreceğiz” yanıtını verdi. Ayrıca çok okuyup, uyuyacağını belirtirken, biraz hüzün duyacağını da itiraf etti. Ancak, “Ben işimi her zaman severek yaptım, hâlâ da severek yapıyorum” açıklamasında bulundu.