Merkel: ‘Başarırız demiştik, başardık!’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyorElektrik faturalarındaki TRT payı kaldırılıyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama Maçı tekrar etmek için bir sebep varGalatasaray - L. Moskova maçı için çarpıcı açıklama! "Maçı tekrar etmek için bir sebep var"#Galatasaray
Türkkanın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu AK Partili isimden açıklamaTürkkan'ın vekilliğinin düşürülmesi söz konusu mu? AK Partili isimden açıklama#Ankara
Erdoğan İYİ Partili Türkkana tepki: Neresinden tutsanız alçaklıkErdoğan İYİ Partili Türkkan'a tepki: Neresinden tutsanız alçaklık#Kabine
Konyada korkutan deprem Bakan Kurumdan ilk açıklamaKonya'da korkutan deprem! Bakan Kurum'dan ilk açıklama#Konya
Covid-19da sıcak gelişme Bakan Kocadan bir hatırlatma dahaCovid-19'da sıcak gelişme! Bakan Koca'dan bir hatırlatma daha#Koronavirüs
Portekiz Fenerbahçeyi konuşuyor Pereira ve Mesut...Portekiz Fenerbahçe'yi konuşuyor! 'Pereira ve Mesut...'#Fenerbahçe
İYİ Partide Türkkanın yerine getirilen isim belli olduİYİ Parti'de Türkkan'ın yerine getirilen isim belli oldu!#Lütfü Türkkan
CHPnin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Partiden peş peşe tepkiler İzmir İddiasını çürüttülerCHP'nin İYİ Partili Türkkan açıklamasına AK Parti'den peş peşe tepkiler! İzmir İddiasını çürüttüler#Muhammet Emin Akbaşoğlu
Karabağ Zaferinin 1. yılı coşkuyla kutlandıKarabağ Zaferi'nin 1. yılı coşkuyla kutlandı#Şuşa
Sosyal medyadan anket başlatmıştı Hisselerde sert düşüşSosyal medyadan anket başlatmıştı! Hisselerde sert düşüş#Elon Musk
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu Fotoğraflı cevapBurak Özçivit ve Fahriye Evcen boşanıyor mu? Fotoğraflı cevap#Burak Özçivit
20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi20 aylık yasak kalktı ikisi aynı anda havalandı... İşte sebebi#ABD
HABERLERAvrupa Haberleri

Merkel: ‘Başarırız demiştik, başardık!’

#Almanya#Angela Merkel#AVRUPADAN HABERLER
Merkel: ‘Başarırız demiştik, başardık’

Görevi devretmeye hazırlanan Almanya Başbakanı Angela Merkel, en büyük meydan okumanın Suriye’den sığınmacı akını ve pandemi olduğunu söyledi. Merkel, görevi bıraktıktan sonra ne yapacağı sorusuna “Bir süre dinleneceğim” yanıtını verdi.

Haberin Devamı

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, 16 yıllık görev süresinin olumlu bir bilançosunu çıkarırken, en büyük meydan okumanın Suriye ve çevre ülkelerden sığınmacı akını ile Kovid-19 pandemisi olduğunu söyledi. Merkel, Almanya’nın Sesi (DW) Televizyonu’na verdiği demecinde, “Her iki olayın da direkt olarak insanları ve onların kaderlerini etkilediğini gördük” dedi. 2015 yılında Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülke sınırlarını kapatırken, “Biz başarırız, üstesinden geliriz” diyerek Almanya’nın kapılarını sığınmacılara sonuna kadar açan ve bu yüzden çeşitli kesimler tarafından eleştirilere hedef olan Başbakan Merkel, “Görüldüğü gibi başardık, üstesinden geldik” dedi.

‘HERKES BİR UCUNDAN TUTTU’
Merkel, “Almanya’da birçok insan yardım etti. Farklı kesimden insanlar bir ucundan tuttu. Birçok Belediye Başkanı, gönüllüler yardım etti” dedi. Ancak her şeyin ideal yürümediğini de itiraf ederken, özellikle 2015-2016 yıl başı akşamı Köln’de ağırlıklı olarak Cezayir ve Fas kökenlilerin yüzlerce kadının cüzdan ve telefonlarını çalmalarını ve cinsel tacizde bulunup bazı kadınlara da tecavüz etmelerini bunun kötü örneği olduğunu da söyledi. Kaydedilen olumlu gelişmelere rağmen, sığınmacı sorununun ve kaçışın asıl nedenlerinin hâlâ çözüme ulaşmadığını ve Avrupa genelinde ortak bir mülteci ve göç sistemi oluşturulamasının önemli bir eksiklik olduğunu da vurguladı.

İKLİM KORUNMASI
2005 yılından beri aralıksız olarak iktidarda bulunan Başbakan Merkel, iklim korunması konusunda da hala arzu edilen düzeyde olunmadığını söyledi. “Çok, çok daha hızlı hareket etmeliyiz” derken, genç kesimin haklı olarak bu alanda daha hızlı hareket edilmesini beklediğine de dikkat çekti. “Ben de gençlere bu konuda daha fazla baskı yapmalarını tavsiye ediyorum” açıklamasında da bulundu.

Haberin Devamı

BİR SÜRE DİNLENECEĞİM
Başbakan Merkel, son dönemlerde yaptığı veda ziyaretleri sırasında Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron’nun ‘Legion d’Honneuer’ (Fransa’nın en üst düzey nişanı’ ile ödüllendirmesinin kendisini çok duygulandırdığını da die getirdi. Görevi bıraktıktan sonra ne yapacağı sorusuna da, “Şu anda bilmiyorum ne yapacağımı. Biraz dinleneceğimi söylemiştim. Bakıp göreceğiz” yanıtını verdi. Ayrıca çok okuyup, uyuyacağını belirtirken, biraz hüzün duyacağını da itiraf etti. Ancak, “Ben işimi her zaman severek yaptım, hâlâ da severek yapıyorum” açıklamasında bulundu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Angela Merkel#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini