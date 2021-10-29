Mehmet Buğra Köker, Türkiye’de defnedilecek

Haberin Devamı

LONDRA’da uzun yıllar gazetecilik yapan Mustafa Köker’in oğlu Mehmet Buğra Köker (39), geçen cumartesi günü sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti. İngiltere’de organ bağışı kampanyalarının simgesi haline gelen Köker’in cenaze törenine, anne ve babası Hatice- Mustafa Köker, kardeşleri İbrahim, Tuğrul ve Merve Köker, amcası Ramazan Köker, eşi Ayşe Köker ve çocuklarıyla birlikte çok sayıda kişi katıldı. Cenaze törenine Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Güvenlik Ataşesi Serhat Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çetinkaya, İngiltere Türk Diyanet Vakfı Müdürü Necmi Akçay, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkan yardımcısı Vehbi Keleş, iş insanı Önder Şahan, Ahmet Üstünsürmeli, Kazım Akkuş, Nural Ezel, Abdullah Güven, Ahmet Şanverdi, Kadir Tipi, Nazif Akpınar, gazeteci Faruk Zabcı, Faruk Eskioğlu, Celal Sönmez, Mehmet Taisi Güzel ve çok sayıda sivil toplum yöneticisi de katıldı. Törenden sonra taziyeleri kabul eden acılı aile, oğullarının memlekette toprağa verileceğini söylediler.