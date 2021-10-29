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HABERLERAvrupa Haberleri

Mehmet Buğra Köker, Türkiye’de defnedilecek

#Almanya#Mehmet Buğra Köker#Türkiye
Mehmet Buğra Köker, Türkiye’de defnedilecek

Kronik böbrek rahatsızlığından geçen cumartesi günü hayatını kaybeden Mehmet Buğra Köker’e, dün öğle namazında İngiltere Türk Diyanet Vakfı Cami’sinde yapılan törenle veda edildi. Cenaze namazını Diyanet Camii İmamı Yasin Emre Üstün kıldırdı.

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LONDRA’da uzun yıllar gazetecilik yapan Mustafa Köker’in oğlu Mehmet Buğra Köker (39), geçen cumartesi günü sabah saatlerinde yaşamını yitirmişti. İngiltere’de organ bağışı kampanyalarının simgesi haline gelen Köker’in cenaze törenine, anne ve babası Hatice- Mustafa Köker, kardeşleri İbrahim, Tuğrul ve Merve Köker, amcası Ramazan Köker, eşi Ayşe Köker ve çocuklarıyla birlikte çok sayıda kişi katıldı. Cenaze törenine Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, Güvenlik Ataşesi Serhat Öztürk, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Çetinkaya, İngiltere Türk Diyanet Vakfı Müdürü Necmi Akçay, Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkan yardımcısı Vehbi Keleş, iş insanı Önder Şahan, Ahmet Üstünsürmeli, Kazım Akkuş, Nural Ezel, Abdullah Güven, Ahmet Şanverdi, Kadir Tipi, Nazif Akpınar, gazeteci Faruk Zabcı, Faruk Eskioğlu, Celal Sönmez, Mehmet Taisi Güzel ve çok sayıda sivil toplum yöneticisi de katıldı. Törenden sonra taziyeleri kabul eden acılı aile, oğullarının memlekette toprağa verileceğini söylediler.

Mehmet Buğra Köker, Türkiye’de defnedilecek

Mehmet Buğra Köker, Türkiye’de defnedilecek
‘OĞLUM BİZE VEDA ETTİ’
Mustafa Köker’in “Oğlum Mehmet Buğra bize veda etti” başlıklı sosyal medyadan duyurduğu acı haber de şöyleydi: “Hayatının tamamına yakını hastalıklarla mücadele ve hastanelerde geçen oğlum Mehmet Buğra’yı bu sabah (23 Ekim 2021 Cumartesi) kaybettik. Bu alemde mutlu olamadı, ömrünün tamamı hastalıkla mücadele ederek geçti, ebedi alemde Allah’ımın himayesinde mutlu olur inşallah. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından, özellikle son dönemde merhumun sürekli isteği Türkiye’ye gitme arzusunu yerine getireceğiz. Memleketimiz olan Niğde’nin Ulukışla ilçesine bağlı Emirler köyümüzde cumartesi (yarın) toprağa vereceğiz. Bugüne kadar Mehmet’e ve bize desteğini esirgemeyen herkese ailece teşekkür ederiz.”

 

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#Almanya#Mehmet Buğra Köker#Türkiye

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