Maske skandalının yankıları sürüyor: Rüşvet cürüm değil, ağır suç sayılsın!

ALMANYA’da hükümetin büyük kanadını oluşturan Hıristiyan Demokrat/Hıristiyan Sosyal Birlik Partili (CDU/CSU) iki milletvekilinin maske satan şirketlere arabuluculuk yapıp yüzbinlerle euro komisyon almalarıyla ilgili tartışmalar sürerken, yasalarda değişiklik yapılması da gündeme geldi. Buna göre SPD, rüşvet aldıkları anlaşılan tüm milletvekillerinin hapis cezasına çarptırılmaları önerdi.





1 YIL HAPİS CEZASI İSTEĞİ

Hükümetin küçük kanadı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, “Biz sosyal demokratlar olarak milletvekillerinin rüşvet almasını hafif bir cürüm değil, ağır bir suç olarak görmek istiyoruz” dedi. Mützenich, adı maske skandalına karışan CSU’lu Georg Nüsslein ve CDU’lu Nikolas Löbel gibilerin en az bir yıl hapis cezasına çarptırılmaları gerektiğini ve partisinin bunu uzun süredir talep ettiğini de dile getirdi.

‘POLİTİKA İÇİN VERGİ MÜKELLEFLERİ ÖDEME YAPAR’

Öte yandan SPD, milletvekillerinin lobi çalışmalarının karşılığı olarak para ve bağış almalarının yasaklanmasını, ek kazançlarını yılda 10 bin euro yerine 2 bin euroyu Federal Meclis’e bildirilmelerini de önerdi. CDU/CSU Meclis Grup Başkan Yardımcısı Carsten Linnemann da, milletvekillerinin lobi çalışmalarının yanı sıra verdikleri konferanslar ve gazetelere, dergilere yazdıkları makaleler için para almalarının yasaklanmasını gündeme getirdi. Linnemann “Politika için vergi mükellefleri ödeme yapar, başkaları değil” dedi.