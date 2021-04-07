Masal’dan güzel haber

MASAL, Dortmund’da yaşayan Akçay ailesinin en küçük çocuğu. 2019’un ekim ayında dünyaya geldi. Ailesinin en büyük mutluluğu haline gelen Masal, geçen yıl hastalandı. Çocuk doktoru ilk olarak orta kulak iltihabı teşhisi koydu. Ancak aldığı antibiyotiklere rağmen iyileşmedi. Ağrıları geçmeyen ve günden güne halsizleşen Masal’ın sürekli ateşi yükselmeye başladı. Bunun üzerine doktoru kan testi yaptı. Ocak ayında tüm aileyi şoka sokan o üzücü haber geldi. Agresif kan kanserine yakalandığı ortaya çıkan Masal’a acilen kemoterapi uygulanmaya başlandı. Bu süre içinde Alman Kemik İliği Bankası (DKMS) derneği devreye girdi ve Masal’a uygun kök hücre bulunması için kampanya başlattı. O kampanyadan güzel haber geldi. 1.5 yaşındaki Masal’a uygun donör bulundu ve ilik naklinin ise en kısa zamanda yapılacağı belirtildi. Ancak ilik nakline kadar kemoterapiye devam edilecek. ‘BUGÜN DOĞMUŞ GİBİ’

Çocuğuna uygun donör bulunduğu haberini alınca gözyaşlarına boğulan anne Zilfi Akçay, “Bizim için Masal bugün doğmuş gibi. Masal’ın hastalığını öğrendiğimizde sanki dünya batmış, sanki yıkılmış da altında biz kalmışız gibi hissetmiştik. Bütün kalbimle inanıyorum, bebeğim kurtulacak. Masal, diğer annelere de umut olsun. Hemen pes etmesinler. Masal sayesinde birçok kişi DKMS’ye kayıt oldu. Belki onun sayesinde başka insanlara da uygun ilik bulunur” dedi. Zilfi Akçay, DKMS yönetmeliği gereği uygun donörün kim olduğunu iki yıl boyunca öğrenemeyeceklerini belirtti. DKMS’den davet aldıkları zaman çok heyecanlandıklarını belirten Zilfi Akçay, ancak yine de görüşmeye katılamadığını ifade ederken, “Bu güzel haberi ilk olarak eşim aldı. Çünkü ben kötü bir haber olur, yıkılırım diye korktum. Ancak çok güzel bir haber geldi. Masal bizim için yeniden doğdu. Ben herkese çağrı yapmak istiyorum ve mutlaka kayıt yaptırarak başka insanlara umut vermelerini istiyorum” diye konuştu.