Maassen’in adaylığına CDU’lular da tepki gösterdi

MAASSEN’in, eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Thüringen’deki 196’ncı seçim bölgesinden direkt aday gösterilmesi CDU’lular tarafından eleştirildi. CDU milletvekili adayı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler, “Herhalde gürültüyü duymadınız. Bu deliliktir”. AfD korkusu yüzünden CDU değerlerinin ayaklar altına alındığına dikkati çeken Güler, buna izin verilmemesini istedi. Tüm adaylardan CDU’nun politikası ve değerlerine sahip çıkmalarını beklediklerini belirten CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, “Bay Maassen’den CDU’nun seçimlerden başarılı çıkmasına katkıda bulunacak bir tutum sergilemesini bekliyorum” dedi. Thüringen’in CDU’lu eski Eyalet Başbakanı Bernard Vogel ise Maassen’in aday gösterilmesinden memnuniyet duymadığını söyledi.

MUHALEFET DE ELEŞTİRDİ

Hans-Georg Maassen’in aday gösterilmesine muhalefet partileri de tepki gösterdi. “Maassen CDU’nun kapılarını sağa açıyor” diyen Yeşiller Meclis Grubu Eş Başkanı Katrin Göring-Eckardt, muhafazakâr kanadın CDU’lu başbakan adayı Armin Laschet’e, bu konuda kararlı bir tutum sergilemesini istedi. SPD Meclis Grubu Genel Sekreteri Carsten Schneider, Maassen’i ‘kışkırtıcı’ olarak nitelerken, CDU’yu aşırı sağa giden sınırı aşmakla suçladı.

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Hans-Georg Maassen 1991 yılında Federal İçişleri Bakanlığı’nda görev aldı. 2012-2018 yılları arasında da Federal Anayasa Koruma Başkanlığı yaptı. 2002 yılında ‘Göç Proje Grubu’ yöneticiliği yapan Maassen, Amerikalılar tarafından Guantanamo’da tutuklu bulunan ve Almanya’da oturma izni olan Türkiye kökenli Murat Kurnaz’ın Almanya’ya geri dönmesini engelleyen bir rapor hazırladı. Bu yüzden çeşitli çevrelerin eleştirilerinin hedefi oldu. Federal Anayasa Koruma Başkanlığı döneminde faaliyetleri gözlenmesi talep edilen sağ popülist AfD’li politikacılarla görüşüp uyardığı iddia edilince eleştiriler arttı. Hatta Chemnitz’de aşırı sağcıların sadece dış görünümleri nedeniyle göçmen kökenlilere saldırdıkları yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdüğü için bu eleştiriler daha da arttı. Bunun üzerine 2018 yılında görevden alınarak erken emekli oldu.