Londra’dan KKTC’ye yardım eli!

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HASTA araç ve gereçleri, tekerlekli sandalye, yürüteç, bez, çeṣitli kıyafetler ve ayakkabıların, iş kadını Ṣadiye Balıkçıoğlu’nun kişisel yardımlarının da bulunduğu yardım kolileri “Kıbrıs Kanser Hastaları Derneği Baṣkanı Raziye Kocaismail’e teslim edilecek. Yapılan yazılı açıklamada, “Melek kalpli bağıṣçılara, emeğini esirgemeyen değerli sponsorlarlara, herzaman yardım kargolarını ücretsiz taşıyan EUROMED denizcilik ṣirketine teṣekkür ederiz” ifadeleri yer aldı. Londra Gönüllüler Derneği Baṣkanı Aydın Hassan ile İngiltere İYİ Toplum Gönüllüleri Baṣkanı Özlem Konaklı, KKTC’deki kanserli hastalara desteğin devam edeceğini belirttiler.