Londra’daki cemevinden koronavirüs açıklaması

İNGİLTERE Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi (İAKM- Cemevi) yönetimi çevrede yayılan “Cemevi’nde Covid-19 görüldü” haberleri üzerine bir açıklama yaptı: “Gerek halk arasında gerek yerel medyada Cemevi’nde Covid-19 görüldüğüne dair haberler var. İnsanlarımızın endişelerini anlıyor ve bu anlamda bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Gerçek olan olay şöyledir; Londra dışında yaşayan, yaklaşık 3 hafta önce cemevindeki bir taziye yemeğine katılan bir çiftin Covid-19 enfekte olduğunu 11 Mart 2020 Çarşamba günü akşamı öğrendik. En son görüştüğümüz akrabaları hastaların tedavi altında olduklarını ve durumlarının iyiye gittiğini belirttiler. Cemevi yönetimi olarak Covid-19 enfekteli hastalardan ve bunların cemevine geldiğinden haberdar olur olmaz burada sürdürülen dersleri 12 Mart Perşembe gününden 16 Mart Pazartesi gününe kadar iptal ettik ve önlem almak adına bütün binayı dezenfekte çalışmalarına başladık.

‘CEMEVİNE ÖZGÜ BİR VİRÜS DEĞİL’

Açıklamada ayrıca, “Bu kısa ders iptali, tamamen cemevine gelen insanlarımızın sağlığı için önlem almak adına yapılan dezenfekte çalışmalarına yöneliktir. Cemevi, bu salgını bir ‘Halk Sağlığı’ sorunu olarak görmekte ve bu sorumlulukla hareket etmektedir. Covid-19 cemevine özgü bir virüs değildir. Herhangi bir virüs, hastalık -buna grip de dahil- günlük hayatı yaşarken herhangi bir yerden kapılabilir. Dolayısıyla kati bir adres göstermek toplumu epeyce yanlış yönlendirmiş ve telaşa sürüklemiş olacaktır. Hayatın diğer alanlarında nasıl önlemlerimizi alıyorsak onlara aynı ciddiyetle devam etmeli ve her an her yerde bu virüsle karşılaşabileceğimiz gerçeğini aklımızda tutmalıyız. Cemevi, yarından itibaren derslere ve faaliyetlere kaldığı yerden devam edecektir” denildi.