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Laschet’ten itiraf: ‘Hiç yapılmaması gereken hatalar yaptım’

#Almanya#Armin Laschet#Avrupadan Haberler
Laschet’ten itiraf: ‘Hiç yapılmaması gereken hatalar yaptım’

Almanya’da 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde tarihi bir yenilgiye uğrayan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Armin Laschet, bu hezimette kendisinin de hatası olduğunu itiraf etti.

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ALMAN Birinci televizyonunda (ARD) Sandra Maischberger’in kendi adı altında sunduğu programa katılan CDU Genel Başkanı Armin Laschet, sel felaketi sırasında birlikte ziyaret etikleri Erfstadt kentinde Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier konuşma yaparken, kendisinin arka planda başkalarıyla sohbet ederken gülmesinin büyük bir hata olduğunu belirtirken, “Ben hiç yapılmaması gereken hatalar yaptım. Orada gülmek hiç olmaması gereken bir şeydi. Konsantre olmam gerekirdi. Bugün bile hâlâ kendime kızıyorum. Hem de çok kızıyorum” dedi.

‘EYALET BABASI’
Armin Laschet, seçimleri kazanmak için kendisinin çok çaba gösterdiğini, ama seçim kampanyasını olumsuz etkileyen başka unsurlar olduğunu da söyledi. Seçimlerden sonra gelen yoğun tepki ve eleştiriler üzerine CDU genel başkanlığını bırakacağını açıklayan Laschet, “Ben genel başkanlıktan ziyade başbakanlığı (Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Başbakanlığını) bırakmama üzülüyorum. Bu çok güzel bir makam. Bir dizi eğlenceli olay. ‘Eyalet Babası’. Çok memnundum” dedi.

‘ÇOK ŞAŞIRDIM’
Armin Laschet, ‘kardeş parti’ CSU Genel Başkanı ve Bavyera eyalet Başbakanı Markus Söder’in seçim kampanyası sırasında gereken desteği vermediği yönündeki suçlamalarla ilgili açıklamalarda bulunmadı. Ancak “Söder’in de başbakan adayı olmak istemesine şaşırdım. Zira bir yıl boyunca hep tam aksini söylemişti. Başbakan adayı olmayacağını yineleyip durmuştu” dedi. Söder’in hep ‘Benim yerim Bavyera’ dediğini de hatırlattı. Laschet, başbakan adayı olmak istediğini açıklandıktan sonra Söder’e telefon edip, “Markus vazgeç!” dediğini de açıkladı. Markus Söder’in kendisine “Bunu yazıp çizenler yanlış yorumlamışlar” yanıtı verdiğini belirtirken, dolaylı bir biçimde Söder’in kendisine yalan söylediğini de ima etti.

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DIŞ VE AVRUPA POLİTİKASI
CDU genel başkanlığını bıraktıktan sonra federal Meclis milletvekili olarak göreve devam edeceğini söyleyen Armin Laschet, “Ben dış ve Avrupa politikasına dönük çalışmalara katılmak istiyorum. Bunlar bildiğim ve sevdiğim alanlar. Tabii ne olacağını zaman gösterecek” dedi. Laschet ayrıca, “Kazanmayı çok isterdim. Şu anda burada (programda) bu koltukta oturmak yerine başbakan olmayı yeğlerdim. Ama başka türlü karar verildi. Bunu kabullenmek zorundayım” açıklamasında da bulundu.

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#Almanya#Armin Laschet#Avrupadan Haberler

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