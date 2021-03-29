Laschet’den ‘Evde kalalım’ çağrısı

HIRİSTİYAN Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Kuzey Vestfalya Eyalet Başbakanı Armin Laschet, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının artmasına meydan vermemek için halka “Evde kalın” çağrısında bulundu. Laschet, ülke genelinde ‘üçüncü dalga’ tehlikesinin arttığına dikkat çekerken, bunun engellenmesi için Paskalya tatili günlerinde karşılıklı ilişkilerin minimuma indirilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Laschet aynı zamanda federal hükümet ile eyalet hükümetlerinin sorumluluğu birbirlerinin üzerine atmasıyla sonuç alınamayacağının altını çizerek “Sorumluluk hepimizindir” dedi.

‘FİZİKSEL ORTAMDA YAPILMALI’

CDU lideri, Başbakan Angela Merkel ile eyalet başbakanlarının videokonferans yöntemiyle yaptıkları görüşmelere son verilmesini de istedi. Geçen hafta başında yapılan son zirve görüşmesinin 12 saat sürdüğünü hatırlatan Laschet, “Görüşmeler fiziksel ortamda yapılmalı” dedi. 50-60 kişi yerine bu görüşmenin fiziksel ortamda 16 eyalet başbakanı, Merkel ve Başbakanlık Dairesi Başkanı’nın katılımıyla yapılabileceğini de söyledi.