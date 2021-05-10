Laschet: Benim yerim Berlin

LASCHET, “Genel seçimlerden sonra Düsseldorf’a dönüş bileti alacak mısınız?” şeklindeki bir soruya “Çok açık bir biçimde hayır. Şurası çok açık: Seçimden sonra benim yerim Berlin’dir. Ben Almanya’nın Başbakanı olmak istiyorum ve CDU/CSU’nun seçimleri kazanması için mücadele edeceğim” dedi. Laschet’in “Benim yerim Berlin” söylemi, bazı çevreler tarafından “Belli ki, Laschet geçmişten ders almış. 2012 yılında KRV’de yapılan Eyalet Parlamentosu seçimlerine CDU’nun başbakan adayı olarak katılan Norbert Röttgen, seçimleri kazanamazsa Berlin’deki Federal Çevre, Doğa Korunması ve Reaktör Güvenliği Bakanlığı görevine geri döneceğini seçim öncesi söylemesi partisine seçimleri kaybetmişti. Laschet aynı hatayı yapmak istemiyor” şeklinde yorumlandı.

BAKANLIK DÜŞÜNMÜYORUM

Daha önceki dönemlerde sistematik olarak “Benim yerim Bavyera’dır” dediği halde, CDU/CSU’nun başbakan adaylığına soyunan ancak Armin Laschet’in karşısında tutunamayan CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, seçimlerden sonra Berlin’de bakan olarak görev almayı düşünmediğini açıkladı. Muhafazakâr kanadın seçimleri kazanması için her türlü desteği vereceklerinin altını çizen Söder, Laschet liderliğindeki bir kabinede görev alıp almayacağı yönündeki bir soruya “Böyle bir şey söz konusu değil. Benim yerim Bavyera’dır” yanıtını verdi. Federal Ekonomi ve Federal Maliye Bakanlığı’nın birleştirilerek oluşturulması önerilen ‘Süper Bakanlık’ için en uygun ismin Armin Laschet’e karşı CDU Genel Başkanı yarışını kaybeden Friedrich Merz olduğunu da söyledi.

YARIŞ YEŞİLLERLER BİZİM ARAMIZDA GEÇECEK

Markus Söder, Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Olaf Scholz’un başbakanlık koltuğuna oturma şansı bulunmadığını da ileri sürdü. CDU lider, “SPD yüzde 10’u aşar, ama bana göre yarış Yeşiller ile bizim aramızda geçecek. Bence Armin, Yeşiller’in adayı Annalena Baerbock’tan daha yüksek” dedi.