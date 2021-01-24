Laschet başbakan adayı gibi konuştu: Hedef yüzde 35 ve fazlası

Laschet, bu yıl yapılacak federal seçimlerde söz konusu olanın cumhuriyet olduğunu belirterek, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Sol Parti’den oluşacak olası sol blok iktidarının engellenmesi gerektiğini söyledi. Baden Württemberg’de konuşan CDU lideri Laschet, sol blok olarak nitelendirilen üçlü koalisyonun Almanya’nın geleceği için tehlikeli olacağının altını çizdi. Laschet “Biz CDU olarak seçmeni merkezde tutacağız” dedi. Laschet, CDU genel başkanlığı için yarıştığı rakibi Frietz Merz’in partide kalıp aktif olmasını da isterken “Bizim Friedrich Merz’e ihtiyacımız var. Onun yanımızda olmasını istiyorum” dedi.

‘LASCHET BAŞBAKAN ADAYI OLMALI’

CDU genel başkanlığı için önce adaylığını açıklayan, daha sonra da Laschet lehine geri çekilen CDU Genel Başkan Yardımcısı Jens Spahn, CDU liderinin Birlik Partileri’nin başbakan adayı olmasını istedi. Laschet liderliğinde seçimlere girmenin faydalı olacağına dikkat çeken Spahn “Armin Laschet bizim CDU’umuza liderlik yapıyor ve bizim doğal başbakan adayımızdır” dedi. Federal Sağlık bakanlığı görevini de sürdüren Spahn kendisinin başbakan adaylığının söz konusu olup olmayacağıyla ilgili ise “2018 yılında CDU genel başkanlığı için aday oldum ve yarıştım. Sorumluluk almaya hazırdım. Bugün ise sağlık bakanı olarak Federal Almanya tarihinin en büyük sağlık krizini atlatmaya konsantre oldum” dedi.

‘GÜNEYİ KATMADAN İŞ YAPILMAZ’

Birlik Partileri’nin başbakan adayı olarak ismi geçenlerden biri de Hıristiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder. Söder “Ben Armin Laschet ile çok iyi çalışıyorum. Ancak güneyi (Bavyera) hesaba katmadan iş yapılmaz” dedi. Söder’in bu sözleri başbakan adaylığı için mücadele edeceği şeklinde yorumlandı.