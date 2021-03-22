Lafta var icraatta yok

ALMANYA’da Federal Meclis seçimleri yaklaştıkça siyasi partilerin milletvekili adayları da yavaş yavaş netleşiyor. Yeşiller Berlin Eyalet Teşkilatı da eylül ayında yapılacak genel seçimlerdeki adayını hafta sonu düzenlediği dijital genel kurulla belirledi. Göçmenler konusu olduğu zaman kamuoyu önünde çeşitliliğe ve çok kültürlülüğe vurgu yapan Yeşiller Berlin Teşkilatı’nda bir tane bile göçmen kökenli adayın gösterilmemesi dikkati çekti. Dijital yapılan genel kurulda adaylar listede garanti yer alabilmek için yarıştı. Partinin sağ ve sol kanadı arasında uzun süre önce yapılan uzlaşma sonucu listedeki adaylar belirlendi. Buna göre ilk liste başı olarak yüzde 98 oyla Lisa Paus seçildi. Partinin ikinci sırasında halen milletvekili olan Stefan Gelbhaar, üçüncü sırada ise bir dönemler Tarım Bakanlığı da yapan Renate Künast yer aldı.

KADIN ORANI DA ÇOK AZ

Eyalet seçimlerindeki liste başı adayı olan Bettina Jarasch, cumartesi günü yaptığı konuşmada çeşitliliğe önem verdiklerini söyledi. Ancak buna rağmen Federal Meclis’e Berlin’den seçilmesi garanti listede bir tane bile göçmen kökenli yer bulamadı. Listeye girebilmek için yarışan fakat destek bulamayan Brezilya asıllı Juliana Wimmer, “Federal Meclis’teki göçmen kökenli kadınların oranı çok az. Bu demokrasinin yetersizliğini göstermektedir” diyerek eleştiride bulundu. Göçmenlere eşit haklar konusu olunca pozitif açıklamalarda bulunan Yeşiller’de göçmenler listede seçilme şansı olmayan arka sıralarda yer aldı.