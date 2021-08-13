‘Kral Kurt’ hayata veda etti

1930 yılında Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Ludwigshafen kentinde dünyaya gelen Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) politikacı Biedenkopf’un 12 Ağustos’ta Saksonya’nın başkenti Dresden’de öldüğü açıklandı. 1973-1977 yılları arasında CDU Genel Sekreteri olarak görev yapan ve rakip gördüğü için dönemin CDU Lideri Helmut Kohl tarafından devre dışı bırakılan Kurt Biedenkopf’un üç dönem üst üste mutlak çoğunlukla iktidarda bulunduğu Saksonya eyaletinin gerilemesine önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekildi. ‘OLAĞANÜSTÜ BİR POLİTİKACI’

CDU/CSU’nun Başbakan Adayı Armin Laschet, Kurt Biedenkopf’ için “Olağanüstü bir politikacı” dedi. Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de “Kurt Biedenkopf büyük bir Saksonyalıydı” dedi.

