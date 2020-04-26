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Avrupa
AA
Haber Giriş: 26.04.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

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Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla yapılan izinsiz gösteride polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ROSA-Luxemburg Meydan’ında izinsiz toplanan yüzlerce kişi, Kovid-19 tedbirlerini protesto etti. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve çevre yollarını da trafiğe kapattığı gösteride, protestocular ellerinde ‘Alman Anayasası’ yazan dövizler taşıdı.

Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

Protestocular, Alman hükümetinin Kovid-19 kısıtlamalarıyla anayasadaki temel hakları ihlal ettiğini savundu. Hoparlörlerden birçok kez Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan 1.5 metre sosyal mesafe kuralını hatırlatan ve göstericilerin alandan ayrılmasını isteyen polis, kurala ve çağrılara uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Baden-Württemburg Eyaletinin Stuttgart kentindeki Schlossplatz Meydanı’nda da yaklaşık 500 kişinin Kovid-19 önlemlerini protesto ettiği bildirildi.

Kovid-19 kısıtlamaları protesto edildi

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