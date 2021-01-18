Koronavirüs aşısı nasıl yapılıyor?

ALMANYA koronavirüse karşı mücadelede tam karantina önlemlerini ocak ayı sonuna kadar uzattı. Mevcut önlemlerle hedeflenen sonuca varamayan federal hükümet eyaletlerle yeni ek önlemleri görüşme tarihini öne çekti. Başbakan Angela Merkel yarın saat 14.00’te eyalet başbakanlarıyla video konferanslı görüşmede bazı yeni tedbirleri ele alacak. Tartışılan önlemlerin başında gece sokağa çıkma yasağı, metro, otobüs, tramvay, marketler gibi belirli alanlarda FFP2 maskesi zorunluluğu, iş yerlerine evden çalışma şartı geliyor. Otobüs ve tren seferlerinin kısıtlanması ise gündemden çıkmış görünüyor.

Yeni önlemlerle hedef, iş ve özel hayatta sosyal teması mümkün olduğunca azaltmak. Çünkü virüs kendiliğinden dolaşmıyor, insanlar onu taşıyor ve yakın temasta bulundukları kişilere bulaştırıyor. Virüsün yayılmasını durdurmak, insanların buluşmasını en aza indirmekten geçiyor. Almanya’da tahminlere göre çalışanların yüzde 40’ı işini evden yürütebilir, ancak şu an sadece yüzde 14’ü evden çalışıyor. Sokağa çıkma yasağı ve şirketlere evden çalışma yükümlüğü getirerek sosyal temasın asgari seviyeye çekilmesi hedefleniyor.





DÖNÜM NOKTASI

Ama bunlar geçici önlemler. Koronavirüsü yenmenin tek çaresi aşı. Almanya aşılamaya 27 Aralık’ta başladı. Fakat aşı seferberliği istenilen seviyede değil. Yeterince aşı yok. Şu anda BioNTech/Pfizer aşısı yapılıyor. Yeni izin çıkan Moderna aşısı ise henüz her yere ulaşmış değil.

Peki ama aşı nasıl yapılıyor?

Bavyera’da bir aşı merkezine giderek aşılamayı yerinde izledim. Şimdi sadece 80 yaş üzeri insanlara aşı önceliği veriliyor ve randevu sistemiyle işliyor. Eyalet sağlık bakanlıklarının internet sitesi üzerinden çevrim içi veya 116117 numaralı telefon hattı üzerinden randevu almak gerekiyor. İki sistem de yoğun yük nedeniyle ağır işliyor. Randevu almak biraz sabır istiyor.

Randevu aldıktan sonra aşılama safhası çok rahat ve kolay işliyor. Verilen saatten çok az önce aşı merkezinde olmak yeterli. Kapıda az bir yığılma söz konusu. Ama bekleme süresi 10 dakikayı aşmıyor. Aşı olacak kişinin pasaport ya da nüfus cüzdanını mutlaka yanında götürmesi gerekiyor. Ayrıca varsa aşı karnesi, alınan ilaçların listesi ve doktordan kronik hastalıkları üzerine bir belge de tavsiye ediliyor. Birinci aşıda olmasa bile ikincisinde mutlaka aşı karnesi isteniyor. Bu karneyi aile doktorundan almak mümkün.





İKİNCİ AŞI TARİHİ

Sırası gelince içeri alınan kişinin önce ateşi ölçülüyor. Kendisini aşı olabilecek durumda hissedip hissetmediği ve son iki hafta içinde hiç aşı olup olmadığı soruluyor. Son iki hafta içinde grip ya da başka herhangi bir aşı yaptırmamış olmak gerekiyor. Aşı adayları bilgisayarda kayda alınıyor ve ikinci aşı tarihi veriliyor. İkinci aşı birinci aşıdan en erken üç hafta sonra vurulabiliyor.

Kayıt işlemleri bittikten sonra aşı adayı elinde kendi doldurması gereken bir formla bekleme odasına alınıyor. Formda, ‘Alerjiniz var mı?’, ‘Aşıdan önce doktorla görüşüp bilgi almak istiyor musunuz?’ gibi sorular soruluyor. Aşı adayı formu doldurup imzaladıktan sonra bir odada doktor huzuruna çıkıyor. Doktor da “Aşı olmaya kendinizi hazır hissediyor musunuz, son iki hafta içinde herhangi bir aşı oldunuz mu?” diye soruyor.

Ardından kişi, aşının yapılacağı bölüme alınıyor. Bu salonda kabinler bulunuyor ve boş bir kabine alınan aşılanacak kişi sol kolunu omuzuna kadar açması isteniyor. Aşı ise göz açıp kapayıncaya kadar bitiyor. Hemşire “Sadece bir cız yapacak” diyor ve o arada aşıyı da vurmuş oluyor. “Tamam geçmiş olsun” diyor ve aşı yerine eliyle bir süre bastırmasını istiyor. Aşı yerine bir küçük bir bant yapıştırdıktan sonra, “Birkaç dakika daha oturun” diyor ve bu süre içinde gelerek, “Kendinizi nasıl hissediyorsunuz, baş dönmesi, mide bulantısı var mı?” diye soruyor. Olası bir yan etki tehlikesine karşı aşı merkezi etrafında 10 dakika kadar kalmanız isteniyor. Tüm bu işlemler yarım saat içinde bitiyor.