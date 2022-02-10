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HABERLERAvrupa Haberleri

Köln’deki camiler ezan için başvuru yaptı

#Almanya#DİTİB#Köln Merkez Cami
Köln’deki camiler ezan için başvuru yaptı

Almanya’nın Köln kentinde dört ay önce pilot proje olarak başlatılan camilerde cuma günleri dışarda ezan okunmasıyla ilgili olarak iki camiden talep geldiği bildirildi.

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ALMANYA’da Köln Belediyesi’nin ekim ayında camilerde cuma günleri öğlen ezanının cami dışında da okunmasına yeşil ışık yakmasının ardından başvurular gelmeye başladı. Köln Belediyesi’nden yapılan açıklamada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camisi’nin başvuruda bulunduğu ancak başvurunun gürültüden korunma konusunda uzman raporu sunulduktan sonra değerlendirilebileceği belirtildi. İkinci başvurunun da Mülheim’dan yapıldığı ancak belge eksikliği nedeniyle bir karar alınmadığı bildirildi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesi DİTİB’in Köln Merkez Camisi’nde bu yaz ezan okunmaya başlanmasının umulduğunu duyurdu. Bunun için gerekli olan gürültü koruyucu tedbirler için uzmana başvurulacağı bildirildi.

PİLOT PROJE İKİ YIL SÜRECEK
İki yıl geçerli olacak pilot uygulama kapsamında müezzinler beş dakikayı geçmemek koşuluyla 12.00 ile 15.00 saatleri arasında hoparlörden ezan okuyabilecek. Bunun için her caminin özel olarak başvurması gerekecek. Başvuruyu yapan camilerin bulundukları semtlere göre karar verilecek. Ezan sesinin belli bir desibeli aşmaması ve ezan izni alan camilerin yakındaki binalarda oturanları bilgilendirmeleri de şart koşuluyor. Ayrıca camilerden ezanla ilgili konularda bir de muhatap belirlemesi istenecek.
Yaklaşık 1 milyon nüfuslu Köln’de çoğu Türkler tarafından kurulan 40 civarında cami ve mescit bulunuyor. Türklerin dışında Araplar ve Boşnaklar tarafından kurulan camiler de var. Yeni inşa edilen camilerde minarelerin bulunmasına karşın buralardan hoparlörlerle dışarıya ezan okunmasına izin verilmiyor. Ancak yerleşim yerlerinin dışında olan bazı camilerde istisna olarak dışarıya ezan okunabiliyor.

Köln’deki camiler ezan için başvuru yaptı
Köln Belediye Başkanı Henriette Reker uygulamanın karşılıklı olarak inançları kabullenme ve anayasayla güvence altına alınan din özgürlüğünün tanınmasına yönelik bir işaret olduğunu söylemişti.

 

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#Almanya#DİTİB#Köln Merkez Cami

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