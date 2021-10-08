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HABERLERAvrupa Haberleri

Köln’de cuma günleri ezana izin

#Almanya#Ezan#Köln
Köln’de cuma günleri ezana izin

Almanya’da Türk ve Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Köln’de, Büyükşehir Belediyesi, cuma günleri hoparlörden öğlen ezanı okunabileceğini bildirdi.

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Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, bu yönde gelen talepler üzerine başlangıçta 2 yıllık pilot proje çerçevesinde şehirlerde belli kurallar kapsamında ezan okunabileceğini açıkladı. Anayasal olarak korunan din özgürlüğüne atıfta bulunan Reker, söz konusu projenin, ‘dinin karşılıklı kabulünün bir işareti’ olduğunu belirtti. Reker, “Müslüman hemşerilerimiz, şehrimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Şehrimizde kilise çanlarının yanı sıra ezan sesinin duyulması, Köln’de çeşitliliğe değer verildiğini ve bu çeşitliliğin burada yaşandığını gösterir” ifadelerini kullandı.

Köln’de cuma günleri ezana izin
Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker

Köln’de okunacak cuma ezanıyla ilgili bazı kurallar da belirlendi. Buna göre, ezan okuma süresi 10 dakikayı geçmeyecek. Hoparlörle dışarı verilecek ezan sesinin yüksekliği çok olmayacak. Ezan okunan her camide, çevreden gelen soruları yanıtlamak ve olası şikâyetleri değerlendirmek üzere sorumlu bir kişi bulundurulacak.

EYALETİN EN BÜYÜK ŞEHRİ
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı (IGMG), Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) gibi büyük Türk sivil toplum kuruluşlarının genel merkezleri, Kuzey Ren Vesyfalya (KRV) eyaletinin en büyük şehri olan Köln’de bulunuyor. Almanya’da sadece DİTİB’e bağlı 900’den fazla cami bulunuyor.

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#Almanya#Ezan#Köln