Köln polisi provokasyona izin vermedi ama…

KÖLN Polisi, Hz. Muhammed karikatürleriyle cami önünde yapılması planlanan eylemin, İslam dünyasına karşı ciddi bir provakasyon olarak değerlendirildiğini açıkladı. Polis, eylemin bölgesel, ulusal ve uluslarası güvenliği etkileyebileceğini vurguladı. Gösteri yapmak isteyen başvuru sahibiyle yapılan görüşmede de başvuru sahibinin ikna edilemediği ve Hz. Muhammed karikatürlerini gösterme konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi. Ancak polisin izin vermemesine rağmen eyleminden vazgeçmek istemeyen provokatörün polis tarafından konulan yasağa karşı İdare Mahkemesi’ne başvurduğu belirtildi.