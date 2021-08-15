Köln polisi provokasyona izin vermedi ama…
Almanya’da artan İslam düşmanlığıyla birlikte, zaman zaman Müslümanlara karşı provakasyonlar da yaşanıyor. Köln’de bir kişi, yaklaşık 20 kişinin katılacağı provokatif eylem yapmak için girişiminde bulundu. İsmi açıklanmayan kişinin, DİTİB’e bağlı Merkez Camisi önünde gelecek hafta cuma günü cuma namazı sırasında Hz. Muhammed karikatürleriyle eylem yapmak için başvurduğu belirtildi. Ancak Köln Polisi, güvenlik gerekçesiyle gösteriye izin vermedi.
KÖLN Polisi, Hz. Muhammed karikatürleriyle cami önünde yapılması planlanan eylemin, İslam dünyasına karşı ciddi bir provakasyon olarak değerlendirildiğini açıkladı. Polis, eylemin bölgesel, ulusal ve uluslarası güvenliği etkileyebileceğini vurguladı. Gösteri yapmak isteyen başvuru sahibiyle yapılan görüşmede de başvuru sahibinin ikna edilemediği ve Hz. Muhammed karikatürlerini gösterme konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi. Ancak polisin izin vermemesine rağmen eyleminden vazgeçmek istemeyen provokatörün polis tarafından konulan yasağa karşı İdare Mahkemesi’ne başvurduğu belirtildi.