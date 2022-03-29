Kısıtlamalar 2 Nisan’da kalkacak

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FEDERAL Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, planlandığı gibi ülke çapındaki birçok koronavirüs kısıtlamasının yasal dayanağının önümüzdeki hafta sonu sona ereceğini açıkladı. Sağlık Bakanları Konferansı’nda Bavyera, Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg, Hessen ve Saarland eyaletleri, kısıtlamaların mayısa kadar uzatılması yönünde teklif sundu ancak yapılan oylamada çoğunluk sağlanamadı. Önlemlerin uzatılmasını isteyen eyaletler, şu anda hayata geçirilen düzenlemelerin belirsiz ve yüksek enfeksiyon oranlarına sahip salgın durumunu önlemeye yetmeyeceğini belirterek kısıtlamaların devamını istemişti. Eyaletlerin hazırladığı taslakta ayrıca, yeni bir yasal düzenleme gelene kadar geçiş yönetmeliğinin ‘en az dört hafta’ uzatılması gerektiği ifadeleri yer aldı. Ancak buna rağmen taslak reddedildi.

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‘HOT SPOTS’ UYGULANACAK

Sağlık Bakanı Lauterbach, bunun yerine ‘Hot Spots’ olarak adlandırılan enfeksiyonun çok yüksek olduğu yerlerde bölgesel kısıtlamaların uygulanması çağrısında bulundu. Federal hükümetin aldığı karara göre geniş çaplı kısıtlamalar en son 2 Nisan’da kalkacak. Buna göre klinikler ve bakım evleri gibi tesisler ile toplu taşıma araçları dışında maske kullanma zorunluluğu kalkacak. Testler ise sınırlı alanlarda uygulanacak. Ancak yasa, eyaletlere, enfeksiyonun yüksek olduğu ve hastanelerdeki yoğun bakımların dolu olduğu bölgelerde maske kullanımı ve başka kuralları uygulama yetkisi veriyor.