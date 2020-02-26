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Avrupa
Sefa KARAHASAN / DHA
Haber Giriş: 26.02.2020 - 10:32,Son Güncelleme:/

Kayıp Alman için seferber oldular

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Kayıp Alman için seferber oldular
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) turist olarak giden Alman vatandaşı Karl-Heinz Weiss’ten (69) yaklaşık 1 aydır haber alınamıyor. KKTC’de seferberlik başlatan polis ve sivil savunma personelinin gerçekleştirdiği arama çalışmalarına rağmen Weiss’in izine rastlanılamadı.

Kayıp Alman için seferber oldularTATİL için KKTC’ye giden Alman vatandaşı Karl-Heinz Weiss, Girne’nin batısındaki Alsancak bölgesinde kaldığı otelden 27 Ocak günü akşam saat 20.00 sıralarında ayrıldı. Bir daha otele dönmediği anlaşılan Weiss’le Almanya’daki yakınları da telefonla irtibat kuramadı. Endişelenen ailesinin Almanya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’ne haber vermesi üzerine harekete geçildi. KKTC polisi ve sivil savunma ekipleri Weiss’i bulmak için çalışma başlattı. Bölgedeki tüm kuyular ve çukurlar didik didik arandı. Ancak bir aydır sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı.

‘HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUZ’
Bunun üzerine Weiss’in oğlu Lars Laufer, KKTC’ye gitti. Yetkililerden babasının akibeti hakkında bilgi alan Laufer, Almanya’ya geri dönmek zorunda kaldı. Arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine yeniden KKTC’ye giden Laufer, zaman zaman polis ve sivil savunma görevlileriyle birlikte arama çalışmalarına da katıldı. Demirören Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Laufer, “Babamızın kaybolduğuna inanamıyorum. Babamın intihar etmiş olabileceği söyleniyor. Buna inanmıyoruz. Babamın hayatından endişe ediyorum” dedi.
KKTC’li yetkililerden yardım istediklerini de ifade eden Laufer, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşeceğini söyledi.

Kayıp Alman için seferber oldular

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