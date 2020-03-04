Karnaval saldırganı cezaevinde

VOLKMARSEN’da geçit sırasında Mercedes marka otomobilini çok sayıda küçük çocuğun da aralarında bulunduğu Katolik Kilisesi’nin oluşturduğu konvoy grubunun üzerine süren Maurice P., en küçüğü 2, en yaşlısı 85 olmak üzere değişik yaşlarda kişileri yaralamıştı. Basında yer alan haberlere göre polis, saldırı anında kaydedilen görüntüleri de ele geçirdi. Görüntülerde çığlık çığlığa bağıranlar sağa sola kaçıyor, kaçamayanlardan bazıları otomobilin altında kalıyor, bazıları da çarpmanın etkisiyle havaya fırlayıp otomobilin üzerine düşüyor.

Frankfurt Başsavcılığı, sanık hakkında adam öldürmeye teşebbüs, çok sayıda kişiyi yaralamak ve trafik kurallarını ihlal etmekten soruşturma açarken, olayın siyasi yönünün olup olmadığı da hâlâ araştırılıyor.